Литва полностью запретила ввоза санкционной белорусской древесины под видом поставок из Казахстана и Кыргызстана 7.04.2023, 19:05

Литовская таможня усилила контроль.

После начала войны в Украине участились случаи, когда древесину или изделия из нее, произведенные в России и Беларуси, пытались завезти на таможенную территорию Евросоюза в обход санкций, отметили в пограничной службе Литвы, передает «Радыё Свабода».

В целях предотвращения этой практики и с учетом разъяснений Еврокомиссии литовская таможня в конце прошлого года усилила контроль товаров из древесины — в пунктах пропуска с Беларусью и Калининградской областью Российской Федерации.

Литовская пограничная служба отмечает, что с тех пор усилилась проверка документов и маршрутов перевозки товаров с целью убедиться, что товары, ввозимые на таможенную территорию ЕС, действительно везутся из третьей страны, а не из России или Беларуси.

Если выявлялись нестыковки, невыполнения требований, отсутствие подтверждения происхождения товаров, то древесину и продукцию деревообработки на территорию ЕС не пропускали.

Всего за первый квартал 2023 года таможенная служба Литвы отказала в процедурах импорта, экспорта и транзита почти 9 тысяч раз, тогда как в прошлом году с момента начала войны в Украине отказов было 27 тысяч. Сейчас ведется почти 100 расследований возможных обходов санкций, за их невыполнение завели 27 административных дел.

Ранее «Белорусский расследовательский центр» (БРЦ) узнал, что некоторые частные и государственные компании Беларуси продолжают зарабатывать на экспорте в Евросоюз, несмотря на санкции. В БРЦ опубликовали новые подтверждения того, что в Евросоюз через Казахстан и Кыргызстан поступает белорусская древесина.

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