Цепкало предлагает Западу объявить ультиматум Лукашенко 7 7.04.2023, 19:20

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Валерий Цепкало

Фото: «Наша Ніва»

Ультиматум может заставить режим освободить политзаключенных.

Суд в Минске приговорил экс-претендента в кандидаты на президентских «выборах» 2020 года Валерия Цепкало к 17 годам заключения. Его обвиняли по 12 уголовным статьям.

В интервью «Радыё Свабода» политик рассказал, среди прочего, боится ли приговора, а также об ультиматуме, который, по его мнению, может заставить Лукашенко освободить политзаключенных.

Цепкало говорит, что не контактировал с судом, но видел некоторые обвинения, в частности, относительно якобы создания компании на Кипре. В документах следствие ссылалось на кипрского юриста. По словам Цепкало, он лично звонил недавно этому человеку, и тот опроверг слова, которые ему приписало следствие.

Приговор себе Цепкало оценивает как наказание за участие в политической деятельности в 2020 году, за участие в президентских «выборах».

- Я рассматриваю это как оценку той политической деятельности, которую я вел в 2020 году и продолжаю вести сейчас. В этом смысле этот приговор ничем не отличается от того, что получили другие кандидаты или те, кто хотел участвовать в выборах, Виктор Бабарико или Сергей Тихановский, — говорит Цепкало.

Цепкало также рассказал о своей инициативе объявить режиму Лукашенко ультиматум для освобождения политзаключенных.

- Ультиматум может выдвинуть Евросоюз и США. Мы сейчас проводим активные консультации по этому поводу. Или Лукашенко освобождает политзаключенных, или будет прекращено железнодорожное сообщение между Беларусью и ЕС. Это товары, которые идут из Китая, через Россию и Беларусь, в Европу. Около 5% всего экспорта из Китая в Евросоюз идет по железной дороге. Три или четыре дня закрытой границы будет для стран Запада гораздо меньшей потерей, чем цены войны. В день через Беларусь идет около 70 поездов, — утверждает Цепкало.

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