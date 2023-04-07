Как протесты в Тбилиси дали Грузии шанс на ЕС 2 7.04.2023, 19:40

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Позиция Евросоюза по Грузии изменилась.

Массовые протесты в Тбилиси против закона об иностранных агентах повлияли на Запад.

В Евросоюзе уже размышляют над вопросом предоставления Грузии статуса кандидата – такой шаг рассматривают как защиту от сползания Тбилиси все ближе к орбите РФ.

О том, насколько реалистичен такой сценарий и о вызовах, которые остаются на европейском пути Грузии, «Европейская правда» поговорила с депутатом парламента Грузии от оппозиционной партии «Лело» Саломе Самадашвили. Коротко, о чем она говорила:

- Сейчас мы видим изменение позиции ЕС по Грузии – есть основания говорить, что теперь Евросоюз политически сильно поддерживает предоставление статуса кандидата.

Такие сигналы мы слышали и от президента Франции Эммануэля Макрона, и от министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая посещала Грузию недавно.

Я не помню, чтобы на таком уровне две ключевые страны ЕС так поддерживали наше европейское будущее.

Нынешние авансы Грузии – это прежде всего поддержка народа, который борется за свое европейское будущее.

Однако это также и геополитическая позиция. Не надо забывать, что есть только одна страна, которая победит, если мы не получим статус кандидата. И это Россия.

К сожалению, грузинское правительство не просто делает недостаточно для того, чтобы обеспечить наше вступление в ЕС, но и часто устраивает саботаж нашему успеху в Евросоюзе.

В мае будет опубликован первый документ, в котором Евросоюз скажет, как они оценивают наши реформы. Я думаю, что оценки будут не очень позитивные.

Но мы всячески стараемся сделать все, чтобы заставить правительство принимать те решения, которые от Грузии ждут в Евросоюзе.

Здесь очень важно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили сейчас сфокусировала свои усилия на продвижении тех изменений, которые должны открыть нам двери в ЕС.

К сожалению, сегодня правительства, которое на самом деле хочет продвигаться в направлении к членству в ЕС, у нас нет. Для «Грузинской мечты» гораздо важнее, что о них думают в Москве, чем в Брюсселе.

А Москва не скрывает, что они не хотят, чтобы Грузия продвигалась вперед по направлению к Европе.

Мы все это знаем, так же, как и то, что Россия будет делать все возможное, чтобы помешать евроинтеграции.

Им необходимо в ближайшие 7-8 месяцев сделать так, чтобы у Евросоюза просто не было возможности принять положительное решение.

И наверняка у них уже есть заготовки.

Когда я говорю о нынешней грузинской власти, я в принципе говорю об одном человеке – Бидзине Иванишвили, который, хоть и не имеет официальных полномочий, «из тени» принимает все решения.

Он должен решить, что ему важнее – то, чтобы в Москве были им довольны, или все-таки объяснить Москве, насколько сильно он рискует.

Если в статусе кандидата в ЕС будет отказано, грузинский народ с этим просто не смирится. И в итоге Иванишвили может потерять власть.

А вот если в Москве решат, что все же лучше помочь удержаться Иванишвили у власти, им придется смириться с тем, что Грузия получит статус кандидата.

Парламентские выборы 2024 года будут очень важным маркером того, готовы мы к реальной работе по вступлению в ЕС или нет.

Следующие парламентские выборы в нашей стране в конце концов и дадут ответ на то, куда вообще идет Грузия.

А еще – это шанс для России. Ей вполне подойдет сценарий внутренней дестабилизации Грузии. Главное, что такая дестабилизация заблокирует движение в сторону ЕС.

Я уверена, что Россия хочет, чтобы на следующих выборах в Грузии власть уже сменилась на открыто антизападную.

Конечно, для нашего народа очень важно, чтобы Украина победила в войне.

И хотя правительство Грузии делает заявления, которые очень расходятся с мнением большинства грузин, я хочу заверить вас в солидарности грузинского народа с Украиной.

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