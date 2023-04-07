В Брянской области РФ повстанцы ударили по военному объекту и вывели из строя БТР 4 7.04.2023, 20:11

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Украинская разведка перехватила разговор о боях в Брянской области.

Военнослужащий РФ рассказал о большом количестве жертв среди оккупантов в результате недавних беспорядков в одном из сел Брянской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

Как сообщается, в четверг, 6 апреля, в Погарском районе Брянской области произошли беспорядки. Российские повстанцы уничтожили двух боевиков оккупационной армии. Также отмечается значительное количество раненых, точная цифра уточняется. Кроме того, выведен из строя вражеский БТР, повреждена другая техника, оборудование и имущество оккупантов.

- Куча «скорых», расх..рили пограничников, военных. Погибших не знаю, но сказали, что раненых дох... Х..нули хорошо, - рассказал российский военнослужащий.

Как отметили в ГУР, последние события в Брянской области свидетельствуют о том, что внутри России возможен вооруженный протест против действующего режима.

Напомним, в четверг, 6 апреля, бойцы «Русского добровольческого корпуса» устроили вылазку в одно из сел Брянской области.

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