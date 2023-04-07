Во сколько белорусам в этом году обойдется пасхальная корзина? 7.04.2023, 20:29

Не во всех гипермаркетах можно купить куриные яйца.

До Пасхи осталось всего ничего, а потому самое время отправиться по магазинам. Что подать на стол и во сколько обойдется пасхальная корзина белорусу в 2023 году? Tochka.by сравнила стоимость одного и того же перечня продуктов в трех торговых сетях Беларуси.

Пасха 2023: содержимое корзины

По традиции для пасхальной корзины нам нужны:

- кулич

- творожная пасха

- яйца

- мясо.

Яйца верующие считают символом жизни и возрождения, в том числе воскресения Иисуса. Пасхальные яйца можно украсить, потому купим еще и краски.

Кулич – символ Тела Христова. Но пока выпечку не продают, рановато. Потому будем печь сами. Для этого нам понадобится мука, сахар, масло, дрожжи. Соль и ванилин считать не будем, это дело вкуса. Но нужны формочки, потому захватим их. И да – для вкуса нужны цукаты, купим 100 грамм.

Для творожной пасхи нужен творог – что логично. Возьмем пачку этого продукта.

За мясо у нас на столе будут отвечать тушка курицы и свиная лопатка, берем по кило.

Сколько стоят продукты к Пасхе

Посчитаем, сколько стоит традиционный набор в «Гиппо», «Евроопте» и Green. Ради справедливости сравнивали цены в гипермаркетах, в один и тот же день, среди каждого наименования журналисты искали самый дешевый продукт одного веса.

Отметим, что не призываем вас совершать покупки в том или ином магазине, а для общего понимания сравниваем стоимость продуктов в канун праздника. Возможно, есть товары и дешевле, если хорошо поискать.

«Гиппо» без белых яиц

Если купить все продукты в «Гиппо», то корзина из пасхи, кулича и яиц обойдется вам в Br46,16.

На удивление, белых яиц в гипермаркете этой сети не нашли. Потому взяли цветные. Самый дешевый десяток от Гомельской птицефабрики продают за Br3,05.

Лайфхак: если белых яиц в магазине будет не сыскать, купите перепелиные. При покраске они смотрятся очень красиво. Только нюанс: в краску лейте вдвое меньше уксуса, чем указано на упаковке, поскольку перепелиные яйца более хрупкие, а уксус скорлупу повреждает.

Краска для яиц стоит Br3,74. Пачка творога от «Здравушки» весом в 200 грамм и 9% жирности стоит Br2,12.

Сливочное масло брали пожирнее – за 200 грамм отдали Br4,19. Самый дешевый рассыпной сахар из Слуцка – Br2,58 за 1 кило. Мука «Лидская» высшего сорта таким же весом – Br1,55.

Пакетик хлебопекарных дрожжей весом 8 грамм обошелся в копейки – Br0,67. А цукаты оказались самыми бюджетными в «Гиппо» – Br16,05 за кило, или Br1,60 за 100 грамм.

Самый дешевый в упаковке 200 грамм оказался сыр «Сливочный» от Рогачевского МКК – Br4,49.

Упаковка из четырех пергаментных формочек для кулича (поштучно не продавали) стоит Br3,49.

И напоследок о главном – мясе. Тушка охлажденного цыпленка бройлерного от «Серволюкс» стоит Br5,99 за кило. А кило охлажденной свиной лопаточной части – Br12,69.

Какие цены в «Евроопте»

Покупка такого же набора для Пасхи в «Евроопте» обойдется в Br40,29. Именно в этой сети журналисты обнаружили самые дешевые яйца, и они белые! Цена – Br2,92 за десяток.

Стоимость четырехцветной краски весом 5 грамм – Br0,99. Дрожжи весом 11 грамм – Br0,69.

Творог от «Витебского экопродукта» стоит Br1,91 за 200 грамм, что тоже бюджетно.

Мука от «Гаспадара» стоит за кило Br1,41. Сахар из Городеи – Br2,51, цукаты – Br2,09 за 100 грамм.

Самый бюджетный «Сливочный» сыр в упаковке 200 грамм – от «Брест-Литовска» за Br4,57.

Форма для кулича продается поштучно – от Br0,49. Справедливости ради посчитали четыре формочки, чтобы как в «Гиппо». Да и маленькие они.

Тушка охлажденного цыпленка бройлерного от «Скиделя» стоит Br5,27 за кило. А кило охлажденной свиной лопаточной части – Br11,79.

Скидки в Green к Пасхе

Торговая сеть Green решила порадовать покупателей скидками к Пасхе. К примеру, на акции три большие корзинки для выпечки куличей в упаковке стоят Br2,79 (было Br3,89).

Дрожжи быстродействующие весом 7 грамм на скидке продают по Br0,95.

Красители сухие для яиц стоят Br2,89. А десяток белых «Молодецких» яиц – Br3,28.

Кило «Лидской муки» высшего сорта обойдется в "Грине" в Br1,54. Кило сахара из Жабинки – Br2,50, а 100 грамм цукатов – Br2,56.

Масла сливочного весом в 200 грамм и жирностью 82,5% во всей сети мы не нашли, но искали долго. Взяли упаковку в 180 грамм от «Молочного гостинца» стоимостью Br3,83.

Творог «Здравушка» 200 грамм – Br2,11, сыр «Сливочный» от «Славянских традиций» – Br4,74.

Тушка курицы в Green оказалась самой дорогой – Br6,04 от «Дружбы», кило охлажденной свиной лопаточной части – Br11,49.

В этой сети пасхальная корзина обошлась журналистам в Br44,72.

Где дешевле закупиться к празднику?

Более наглядно сравнение стоимости одних и тех же позиций можно увидеть в таблице.

По итогу самой бюджетной оказалась закупка в сети «Евроопт» – Br40,29, подороже будет стоить пасхальный набор в Green – Br44,72. Итоговый чек в «Гиппо» – Br46,16.

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