Как 26-летний украинский летчик-истребитель помог остановить воздушную атаку россиян ценой потери самолета 1 7.04.2023, 20:41

1,498

Летчик-истребитель Дмитрий Шкаревский

История Дмитрия Шкаревского, который мечтает полетать над Крымом.

Он держал небо над Украиной, но во время очередной атаки противника его подбили. Украинский летчик-истребитель Дмитрий Шкаревский катапультировался, только убедившись, что под его горящим самолетом нет жилых домов. Осколки посекли ему лицо и глаза, ранили в руку и живот, а хуже всего — летчик повредил позвоночник. Однако сейчас он уже дома, проходит реабилитацию, сообщает ТСН.

«Я жив» — с такой надписью он сделал селфи иссеченного осколками лицо уже в больнице Днепра, чтобы успокоить друзей и родных. Хотя сам в этот момент почти ничего не видит и не может ходить.

В ту ночь россияне в очередной раз атакуют Украину «Шахедами», а на рассвете пускают еще и ракеты. Именно на их перехват поднимается в воздух летчик-истребитель Дмитрий Шкаревский. Он уже работает по целям, вдруг удар и самолет становится неуправляемым.

«Вокруг меня пламя, все горит. Я пытаюсь управлять самолетом с помощью ручки управления самолетом и понимаю, что самолет на мои действия почти не отвечает. Каждый летчик наверняка боится того, что такое случится, что придется катапультироваться, и обратно свою железную птицу уже не вернет», — говорит пилот.

Дмитрий утверждает, что человеческие дома позади, а впереди – лес, о тянет ручку катапульты и приземляется в реку. Что лед не треснул, говорит счастье, иначе его бы затянуло под воду. Но поскользнулся и упал, в спине почувствовал резкую боль.

«Ноги почти не держали, еще и проблема с глазами, я почти ничего не видел, только силуэты, все расплылось. На этом адреналине смог подняться на ноги. Как встал и пошел, понимал, что на улице холодно», — вспоминает Дмитрий.

Его крики о помощи услышали в ближайшем селе. Алексей и Екатерина говорят, что до конца жизни этого не забудут. «Где-то в 3.50 мы увидели вспышки, как днем стало, и громкие звуки, знаете, как гром, но миллион раз. Подумали, что над нами Шахеды, или еще что-то сбивают. Услышали крики — помогите, я ранен — вообще стало страшно, подумали, диверсанты какие-то», — рассказывает Екатерина.

Убедившись, что свой завели летчика в дом, осмотрели. Кроме поврежденной спины, у Дмитрия были осколки в глазах, ранены рука и живот, поэтому вызвали скорую. С Дмитрием до сих пор держат связь и благодарят, что смог отвести горящую машину от домов.

В Харьковский университет Воздушных Сил Дмитрий поступил из-за отца. Тот в 2014-м пошел добровольцем на фронт. Но после тяжелого ранения вернуться в строй не смог, на смену ему пришел сын. На счету 26-летнего летчика истребителя почти 70 боевых вылетов, 2 уничтожены вражеские ракеты и несколько ПВО.

Тыл Дмитрия надежно держит жена. Предложение жениться Лили он сделал в первую же ротацию – ценности, говорит, стали другими. «Понял, что жизнь коротка, мне кроме нее уже никого не надо», — убеждает Дмитрий.

Летчика ждет длительная реабилитация. Надеется, что она будет успешной, и он еще сядет за штурвал, потому что имеет планы и на победу. «Хотелось бы в Крым полетать», — убеждает он.

Там мечтает провести и медовый месяц, и побратимам устроить застолье из своих блюд. Недаром же позывной «Эктор» — в честь шеф-повара известного в Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».