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Продажи новых авто в Беларуси упали на 80%

  • 7.04.2023, 20:45
Продажи новых авто в Беларуси упали на 80%

Белорусская автомобильная ассоциация поделилась статистикой.

По данным статистики, в марте объем продаж новых легковых автомобилей, проданных членами Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), вырос на 27% и составил 1 202 автомобиля. Вместе с тем, при сравнении объема продаж 1-го квартала с аналогичным периодом 2022 года падение составило 80%, пишет av.by.

Сохраняется ситуация превышения покупательского спроса над предложением, отметил член правления БАА Геннадий Свидерский.

Сейчас явным лидером рынка является марка Geely. На ее счету 72% от всех проданных новых легковых автомобилей.

Следует отметить также, что помимо продаж новых автомобилей членами БАА, ввоз и реализацию транспортных средств категории М1 (M1G) производили и другие юридические, а также физические лица.

По информации УП «БАА-Консалт» (дочернее предприятие БАА), иными лицами в первом квартале 2023 года на внутреннем рынке Республики Беларусь реализовано не менее 250 новых легковых автомобилей преимущественно премиум-сегмента (таких как BMW, Lexus, Land Rover, Toyota и Mercedes-Benz).

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