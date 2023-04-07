В Беларуси появился новый вид мошенничества 1 7.04.2023, 21:00

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Мошенники предлагают трудоустройство и хорошую зарплату.

В Беларуси появился новый вид мошенничества. Теперь мошенники предлагают белорусам трудоустройство и хорошую заработную плату, рассказали в УВД Миноблисполкома.

В ведомстве обратили внимание на то, что мошенники от имени крупной сети бытовой техники и электроники предложили жительнице Солигорска трудоустройство на очень выгодных условиях. Позже выяснилось, что общение и заполнение анкеты были лишь предлогом для того, чтобы завладеть персональными данными. Сказано, что на имя жительницы Солигорска была оформлена виртуальная карта, после чего мошенники довольно долго убеждали женщину установить приложение удаленного доступа.

Отмечается, что женщина заподозрила неладное и перестала общаться с мошенниками, которые так и не получили доступа к оформленной ими виртуальной карте. В ведомстве предполагают, что злоумышленники хотели использовать данные, а также виртуальную карту для реализации преступных схем.

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