Китай недоволен Путиным 2 7.04.2023, 21:09

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Пекин резко отреагировал на ядерный шантаж Кремля.

Российский диктатор Путин и лидер Китая Си Цзиньпин подписали документ, одним из пунктов которого была категорическая позиция по поводу недопустимости использования и распространения ядерного оружия. Впоследствии Путин снова начал ядерный шантаж, что возмутило Си Цзиньпина.

Такое мнение «24 Каналу» выразил российский публицист и политолог Андрей Пионтковский. Он убежден, что для Украины очень важна позиция Пекина относительно ядерного вопроса.

Пионтковский отметил, что Си Цзиньпин категорически осуждает ядерный шантаж со стороны России. Путин и глава КНР подписали документ, одним из пунктов которого была категорическая позиция по поводу недопустимости использования и распространения ядерного оружия.

- Не успел Си долететь до Пекина, как Путин начал свой любимый ядерный шантаж, обсуждать, как он будет размещать ядерное оружие. Китай дал понять Путину, что он очень недоволен, – считает он.

Также эксперт уверен, что после таких событий Си Цзиньпин точно не будет снабжать Россию тяжелым вооружением.

Посол Китая в Евросоюзе Фу Цун подчеркнул, что заявление о «безграничной дружбе» между Москвой и Пекином – это всего лишь «риторика». Также посол заявил, что Китай не поддерживает войну в Украине.

По словам Андрея Пионтковского, заявление Фу Цуна свидетельствует о том, что Китай очень раздражен таким поведением Путина.

- Он достаточно резко высказался о выходке Путина. Заявление Фу Цуна показывает высокую степень раздражения Китая и лично Си таким поведением Путина. Путин плюнул ему в лицо, – добавил публицист.

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