Кулеба: Время оккупации России в Крыму подходит к концу

Кулеба: Время оккупации России в Крыму подходит к концу1
- 7.04.2023, 21:29
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Россияне это уже поняли.
Граждане страны-агрессора России, которая оккупировала украинский Крым, стали в два раза меньше интересоваться отдыхом на полуострове. Они уже понимают, что время контроля Москвы над захваченной территорией Украины подходит к концу. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В своем Twitter-аккаунте он рассказал о том, что согласно данным поисковой системы Яндекс, россияне потеряли интерес к отдыху в захваченном Крыму.
По мнению дипломата, ситуация свидетельствует о понимании гражданами РФ потери российскими оккупантами контроля над Крымским полуостровом.
- В марте 2023 года было в два раза меньше поисковых запросов «отдых в Крыму» (129 000), чем в марте 2022 года (261 000). Даже обычные россияне понимают, что время наслаждаться украденной украинской землей подходит к концу, - подчеркнул Дмитрий Кулеба.