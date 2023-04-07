Кулеба: Время оккупации России в Крыму подходит к концу 1 7.04.2023, 21:29

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Дмитрий Кулеба

Россияне это уже поняли.

Граждане страны-агрессора России, которая оккупировала украинский Крым, стали в два раза меньше интересоваться отдыхом на полуострове. Они уже понимают, что время контроля Москвы над захваченной территорией Украины подходит к концу. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В своем Twitter-аккаунте он рассказал о том, что согласно данным поисковой системы Яндекс, россияне потеряли интерес к отдыху в захваченном Крыму.

По мнению дипломата, ситуация свидетельствует о понимании гражданами РФ потери российскими оккупантами контроля над Крымским полуостровом.

- В марте 2023 года было в два раза меньше поисковых запросов «отдых в Крыму» (129 000), чем в марте 2022 года (261 000). Даже обычные россияне понимают, что время наслаждаться украденной украинской землей подходит к концу, - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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