Как белорусы платят за съемные квартиры на фоне скачка доллара 7.04.2023, 21:37

Некоторым удается договорится с хозяевами жилья.

Доллар в банках продается по курсу 2,9. Несмотря на то, что в прошлом году арендные ставки отвязали от валюты, многие собственники все равно ориентируются именно на суммы в долларах. О том, как сейчас обсуждают вопрос с арендодателями, realt спросил у арендаторов.

Ольга начинала снимать квартиру еще в те времена, когда ставки не отвязали от валюты. За двушку недалеко от центра девушка платила 400 долларов.

— Когда появился закон, мы заключили договор, где зафиксировали стоимость — тысяча рублей в месяц. Но, как и многие, решили, что если доллар будет изменяться в какую-то из сторон, будем обсуждать. Сама я тоже сдаю квартиру за 300 рублей. Это однушка в другом городе.

О том, что договорился с хозяйкой пересмотреть оплату, если доллар вырастет или упадет, рассказывает и Максим. На момент подписания договора курс был 2,4.

— Когда доллар стал 2,9, я напомнил хозяйке о нашей договоренности. Но она начала давить на жалость и сказала, что имела в виду, что найдем компромисс, если доллар вырастет в два-три раза, а сейчас я ругаюсь с ней из-за каких-то центов.

Арина с молодым человеком полгода снимает квартиру за 270 долларов.

— С сентября 2022 года в стране нельзя заключать сделки в валюте, а только в белорусских рублях, поэтому договор у нас на 700 белорусских рублей. Но платим мы в долларах. Когда встал вопрос о повышении курса, я написала хозяйке: «Давайте установим крайний переходной курс, когда с долларов перейдем на рубли». Хозяйка ответила, что сама следит за курсом, и в прошлом месяце, с курсом 2,86 мы уже платили в рублях. Адекватным арендодателям — адекватные арендаторы и наоборот соответственно. И грустно, что и те, и те, столкнулись с чем-то ужасным при сдаче/съеме квартиры.

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