Боятся массового бегства: в России министрам запретили выезд из страны 7.04.2023, 21:46

2,622

Высокопоставленные чиновники должны получать спецразрешения.

В российском правительстве фактически закрыли свободный выезд из страны для руководителей — от министров до начальников департаментов, выяснил The Bell.

Как рассказали два источника издания, высокопоставленные правительственные чиновники с недавних пор могут выезжать за рубеж только по особому решению, согласованному с премьер-министром, и только в рамках производственной необходимости.

При этом отмечается, что в администрации президента РФ подобных жестких ограничений нет. Правила выезда, принятые в правительстве, один из источников объяснил «особым рвением» Михаила Мишустина.

Правила выезда за рубеж для госслужащих и чиновников начали ужесточать в 2014 году, после аннексии Крыма. Тогда ограничения коснулись в основном сотрудников правоохранительных органов и судей. Им, в частности, рекомендовали не посещать «недружественные страны».

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину для чиновников, госслужащих и сотрудников госкорпораций еще более ужесточили правила выезда. Так, в марте «Система» сообщала, что часть сотрудников российских госкомпаний и чиновников попросили «сдать на хранение» загранпаспорта. В противном случае им пригрозили санкциями вплоть до увольнения и аннулирования паспорта.

В апреле The Financial Times писала, что паспорта изымают не только у высокопоставленных чиновников и людей, имеющих доступ к секретной информации, но и у чиновников и менеджеров госкомпаний среднего звена, не имеющих доступа к гостайне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».