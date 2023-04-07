Из-за паводка на Полесье гибнут потомки древних туров, которых завезли из-за границы 2 7.04.2023, 21:59

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Местные жители встревожены.

Весенний паводок на Полесье доставляет проблемы не только людям, но и животным, а еще угрожает переселению потомков древних туров. О плачевной ситуации с туроподобным скотом недалеко от деревни Погост рассказал портал tochka.by.

Туроподобные быки породы Хек появились на Полесье в марте 2020 года в рамках международного проекта ПРООН/ГЭФ «Ветландс» по восстановлению биоразнообразия пойменных лугов Припяти. Тогда 15 особей перевезли сюда из латвийского национального парка «Кемери».

Помимо непосредственно размножения, в их «задачу» входило поедание высокой травы и молодой поросли ивняка, которыми повально зарастают пойменные луга. Животные на вольном выпасе оставляют и нетронутые участки, формируя мозаичность территории, привлекающей и другие виды фауны.

Под проект для нескольких местных хозяйств закупалась специальная техника, которой чистили беспорядочно заросшие участки перед тем, как туда переехали потомки древних туров.

Почему гибнут быки

С того времени численность «новоселов» в урочище выросла практически вдвое, но из-за разлива рек Припять и Ствига животные оказались в заложниках у большой воды. На территории образовались многочисленные островки разных размеров.

И некоторые быки, в первую очередь телята, либо остаются в условиях ограниченного пространства и погибают от голода, либо в поисках пищи вплавь отправляются на другие острова и тонут.

По словам местного жителя, как минимум трем представителям породы Хек повезло — они поплыли в нужном направлении и добрались до участка ближе к деревне.

Пока шел проект, который курировало Минприроды, за туроподобными быками следило ОАО «Туровщина», но сейчас скот предоставлен сам себе. Проблема в том, что статус туровидных быков не определен — они не дикие и не домашние. И все профильные организации снимают с себя ответственность.

Местные жители по возможности помогают туровидным быкам, которые оказались отрезанными от большой земли: время от времени подвозят сено. Но, по словам собеседника, их ресурсов не хватает, а до некоторых дальних островков добраться в одиночку на лодке невозможно.

В Минприроды заявили, что это не дикие животные, поэтому они находятся в ведении Минсельхозпрода и Житковичского райисполкома. По словам чиновников, ответственные работники подвозят животным корм и ситуация не такая бедственная, как о ней говорят местные жители.

Источник в Житковичском райисполкоме уточнил, что в 2020 году животные были сняты с баланса ОАО «Туровщина» и выпущены в дикую природу на «полувольный» выпас. Это подразумевает, что они живут сами по себе, но в подобных ситуациях им оказывают необходимую помощь.

— Выезжали туда специалисты ОАО «Туровщина», обследовали ситуацию. Этот остров находится в двухстах метрах от «большой земли». С прошлой недели подвозят туда на лодке корма — сено, зерно. Но на сегодня пошел спад воды, поэтому в понедельник (10 апреля. — Прим.) они попытаются перегнать скот оттуда на большую землю. Проблема в том, что там есть четыре малыша, и телята могут не перейти — высокая глубина. Было принято решение телят перевезти на лодке в надежде на то, что скот за ними перейдет, — подробно описал ситуацию представитель Житковичского райиспокома.

А пока, по его словам, там оборудовали «деревянную кошару с навесом» и хотят поставить туда животных до того момента, пока они не наберут необходимые кондиции.

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