Украинский генерал назвал реальный сценарий устранения Путина в России 1 7.04.2023, 22:04

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Число людей, которые против российского режима, растет во всех сферах.

Российский правитель Путин в РФ может быть устранен теми, кто недоволен тем, что российская власть начала полномасштабную войну против Украины.

Недовольные властью будут активно работать против путинского режима, когда он будет явно ослаблен, рассказал бывший председатель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж.

- Перед нападением и даже после нападения было много противников такого сценария (в России - Ред.)… даже представители генералитета, военные, представители ФСБ, разведки говорили: «Что этот ненормальный наделал?» Имеется ввиду Путин… они тогда понимали, на что Путин пошел - что все агрессивные действия, начало войны, это, во-первых, абсурд, а с другой стороны - это, конечно, проигрыш системный через жертвы, через большущие проблемы, - сказал эксперт.

Маломуж подчеркнул, что количество людей, которые поддерживают концепцию осуждения режима, растет во всех сферах. «…в разведке, потому что там, как правило, более-менее собран интеллектуальный потенциал… России, они на порядок выше, чем ФСБ, хотя ФСБшники это тоже понимают, понимают многие военные, столкнувшись с реалиями на поле боя…», - заявил Маломуж.

Украинский генерал добавил, что «это потенциал, который будет работать против режима Путина в случае уже явного ослабления». «…и момент, я прямо скажу когда это будет, - момент наступательных операций стратегического уровня - на востоке и на юге. Это будет уже, конечно, массовое движение вот этих всех сомневающихся, оппозиции, где-то между ними переговоры, в плане, какая их будет судьба, а судьба через устранение Путина», - подчеркнул эксперт.

По его словам, «это может быть юридически, физически, по состоянию здоровья - это разные схемы для того, чтобы получить индульгенцию для себя, сказав, что мы же устранили Путина, который пытался применить ядерную бомбу».

- Вот мы его устранили…, а сейчас держим режим, стабильность России, чтобы не было неконтролируемой ситуации, поэтому мы готовы к переговорам. Такой сценарий реальный…, - полагает эксперт.

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