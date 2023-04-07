В Воронеже после взрыва в районе авиазавода вспыхнули масштабные пожары
- 7.04.2023, 22:35
Местные власти говорят о «возгорании камыша».
Сегодня, 7 апреля, в Воронеже местные жители сообщили, что слышали взрыв, а позже появилась информация о двух пожарах. При этом упоминалась близость к территории Воронежского авиазавода (ВАСО), пишет liga.net.
Фото белого следа в небе и пожара опубликовали крупные российские Telegram-каналы (Сота) и местные паблики.
В пресс-службе МЧС Воронежской области сообщили, что «вызовов не поступало». В мэрии Воронежа утверждают, что «ЧП в городе не зафиксировано».
Власти РФ заявили, что первый пожар – «возгорание камыша», а второй – «горение сухой травы» в поле за Семилуками.
На фото «горения травы» видно, что пожар очень сильный. В пабликах сообщали, что пожар – в районе ВАСО.
Проверенной информации о том, что реально случилось в Воронеже, нет.
Справка. «Самолетом судного дня» россияне называют Ил-80 – воздушный командный пункт, предназначенный для управления войсками, в том числе в условиях ядерной войны. Разработан на базе пассажирского самолета Ил-86. Такие самолеты собирают на Воронежском авиазаводе.