В Воронеже после взрыва в районе авиазавода вспыхнули масштабные пожары 7.04.2023, 22:35

Местные власти говорят о «возгорании камыша».

Сегодня, 7 апреля, в Воронеже местные жители сообщили, что слышали взрыв, а позже появилась информация о двух пожарах. При этом упоминалась близость к территории Воронежского авиазавода (ВАСО), пишет liga.net.

Фото белого следа в небе и пожара опубликовали крупные российские Telegram-каналы (Сота) и местные паблики.

В пресс-службе МЧС Воронежской области сообщили, что «вызовов не поступало». В мэрии Воронежа утверждают, что «ЧП в городе не зафиксировано».

Власти РФ заявили, что первый пожар – «возгорание камыша», а второй – «горение сухой травы» в поле за Семилуками.

На фото «горения травы» видно, что пожар очень сильный. В пабликах сообщали, что пожар – в районе ВАСО.

Проверенной информации о том, что реально случилось в Воронеже, нет.

Справка. «Самолетом судного дня» россияне называют Ил-80 – воздушный командный пункт, предназначенный для управления войсками, в том числе в условиях ядерной войны. Разработан на базе пассажирского самолета Ил-86. Такие самолеты собирают на Воронежском авиазаводе.

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