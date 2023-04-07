Под Пинском целая деревня и интернат на 300 человек остались без воды 7.04.2023, 22:42

Поврежден центральный водовод.

Деревня Новый Дворец Пинского района и дом-интернат, где живут почти 300 человек, остались без воды из-за аварии на водозаборе. Повреждение устраняют коммунальники, но работы продвигаются тяжело из-за грунтовых подтоплений.

Авария произошла на водозаборе в деревне Новый Дворец — там был поврежден центральный водовод. В итоге без воды остались не только 26 местных жителей, но и психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов — сейчас там живут 293 человека.

Людям организовали подвоз воды передвижными цистернами и канистрами, у дома-интерната установили мобильную бочку.

Устранением аварии занялись коммунальные службы. Но работы идут сложно, так как предполагаемое место повреждения находится в зоне затопления грунтовыми водами. Завтра коммунальники планируют создать альтернативный водовод, также идет очистка воды от примесей.

К 21.00 в Новом Дворце частично восстановили водоснабжение — без воды из-под крана остался только один трехэтажный дом.

Ночью на месте происшествия будут дежурить аварийные службы ЖКХ и энергетики.

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