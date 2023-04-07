«Так выглядят политики перед поездкой в Гаагу» 3 7.04.2023, 22:53

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Николай Давидюк

Политолог - о позоре Путина перед послами.

Российский диктатор Путин смешно опозорился после приема верительных грамот у послов 17 стран. В конце выступления он ожидал аплодисментов, но его показательно проигнорировали.

Об этом «24 каналу» рассказал украинский политолог Николай Давидюк. По его словам, иностранные послы продемонстрировали Путину, что он преступник. Представители цивилизованных государств не собираются аплодировать диктатору, на чьих руках кровь сотен тысяч миллионов людей.

Как отметил Давидюк, Путин явно ожидал аплодисментов от послов. Но после такого игнорирования он был несколько смущен и подавлен.

- Путин выглядел очень удрученно и угнетенно. Но, кажется, именно так выглядят политики, которые готовятся ехать в Гаагу, – подчеркнул Давидюк.

Он поделился инсайдом, что на самом деле ордер на арест Путина по похищению украинских детей будет не единственным. Со временем появятся новые ордера, которые будут еще больше давить на российского диктатора.

- Самое главное – украинские дети посадят Путина в тюрьму. Это будет его приговор. Вооруженные Силы Украины закопают его, а дети – посадят в тюрьму, – подчеркнул Давидюк.

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