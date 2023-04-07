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В Тель-Авиве произошел теракт

  • 7.04.2023, 23:23
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В Тель-Авиве произошел теракт

Есть пострадавшие и погибший.

Стрельба произошла на Западном берегу Иордана, в Тель-Авиве. В результате этого ранены были шесть человек, еще один — убит. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

По данным полиции, стрельба произошла в двух местах - на улице Кауфманна и возле парка Чарльза Клора. Там неизвестный напал на прохожих.

По данным СМИ, на одном месте атаки один человек получил тяжелые ранения, а на другом - пятеро пострадавших в результате тарана. Также есть один погибший.

Очевидцы рассказывают, что нападающий открыл огонь из окна автомобиля. Затем он наехал на людей, вышел и стал стрелять из оружия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил ужесточить силы безопасности в стране. Это необходимо для борьбы с растущим количеством терактов.

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