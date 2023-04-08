На взорванном в Воронеже заводе собирали «самолет Судного дня» для Путина 8.04.2023, 8:07

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Российские власти пытались скрыть подробности.

Как сообщал сайт Charter7.org, 7 апреля, в Воронеже местные жители сообщили, что слышали взрыв, а позже появилась информация о двух пожарах.

Позже стало известно, что взрывы и пожар произошли на территории Воронежского авиазавода (ВАСО).

ВАСО известен тем, что там собирают самолеты, в том числе по заказам Минобороны РФ, а также «самолет Судного дня», которым Владимир Путин регулярно пытается шантажировать Запад.

Российские власти традиционно пытаются скрыть информацию о происходящем.

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