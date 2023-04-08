Аркадия Бабченко объявили в России «иноагентом» 8.04.2023, 8:13

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Известный журналист прокомментировал решение Минюста РФ.

Министерство юстиции России в пятницу внесло в реестр так называемых «иностранных агентов» журналиста Аркадия Бабченко.

Согласно заявлению ведомства, Бабченко «осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ» и «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике».

Бабченко работал военным корреспондентом «Московского комсомольца» во время конфликтов в Чечне, сотрудничал с «Новой газетой», российскими телеканалами и другими изданиями. Он освещал в том числе и события 2014 года в Украине. В 2017 году он заявил, что уехал из России, опасаясь за свою безопасность.

Бабченко известен как резкий критик Владимира Путина и российской политики по отношению к Украине в целом. После эмиграции из России он жил в Украине. В 2018 году Служба безопасности Украины инсценировала убийство Бабченко, как утверждалось, для выявления заказчиков настоящего покушения на его жизнь. После победы Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине Бабченко покинул страну.

В 2020 году Росфинмониторинг включил Бабченко в перечень террористов и экстремистов. В январе 2023 года МВД России объявило его в розыск.

Бабченко прокомментировал свое включение в реестр иноагентов, отметив, что действительно – как и заявляет Минюст России - осуществляет сбор средств для помощи Вооруженным силам Украины. По его словам, организованный им фонд с начала широкомасштабной войны собрал на нужды ВСУ более 1 миллиона евро.

В реестр иноагентов внесено также ООО «Хроникер» юридическое лицо ранее признанного иноагентом журналиста, бывшего главного редактора сайта радиостанции «Эхо Москвы» Виталия Рувинского.

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