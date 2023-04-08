Пионтковский: Соловьеву и Лукашенко приказали готовиться к поражению 8.04.2023, 8:18

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Диктатор и пропагандист озвучивают новые методички Кремля.

Публицист Андрей Пионтковский в интервью для «24 канала» объяснил, чем продиктованы кардинальные изменения в речах российских пропагандистов относительно войны в Украине.

Андрей Пионтковский заострил внимание на том, что российская пропаганда — это «рупор» Кремля и все, что они говорят в своих шоу, им диктуют представители власти. Политолог также отметил, что новые «пораженческие» настроения Скабеевой, Соловьева и им подобных — результат указки свыше, а не их собственная инициатива.

При этом политический эксперт озвучил причину такой кардинальной смены риторики российских пропагандистов.

Известный журналист прокомментировал очередные заявления пропагандистов РФ: «Вы заметили, как ведет себя Скабеева? А самый главный пропагандист Соловьев позавчера начал развивать такой тезис, что, да, конечно, готовится контрнаступление Украины, но его успех будет локальным, то есть он уже не сомневается, что будет успех. Методичка спущена, и он объясняет, что успех будет локальным, но не изменит всего характера войны, мы все равно победим. Почему победим? Потому что у нас Бог и у нас там еще ядерное оружие, а ядерная держава не может проиграть и так далее. Он уже готовит к поражению во время этого весеннего контрнаступления».

Андрей Пионтковский озвучил свое предположение по поводу того, кто стоит за словами российских пропагандистов, которые готовят общество к поражению РФ в войне с Украиной: «Сегодня утром № 1 из этих негодяев Поддубный тоже говорил, что вот, мы готовимся к контрнаступлению, мы окопались, то есть вот эта пораженческая риторика полностью завладела ими, и случайно же ни Скабеева, ни Соловьев, ни тот же Лукашенко не использовали бы такие термины. Они использовали то, что опущено сверху. У меня вопрос: кто же дает такие указания пропагандистам? Какой-то коллективный Путин, осознавший, что уже война проиграна, или лично Путин? Мне трудно поверить, что Путин уже сам понял, что война проиграна, но кто-то обладающий властью дает такие указания, если такое позволяет себе говорить Скабеева, Лукашенко».

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