Под Москвой бушует масштабный пожар, огонь подбирается к многоэтажкам 8.04.2023, 8:26

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Пламя распространяется очень быстро.

В России если не раздаются взрывы, то загораются пожары. Так, об огне, охватившем поле под Москвой, стало известно поздно вечером 7 апреля. Есть угроза, что пламя распространиться на дома.

Об этом говорят в местных телеграм-каналах. Известно, что огонь вспыхнул на поле вблизи частных домов в Новой Москве рядом с российской столицей, передает «24 канал».

По данным, распространяющимся в сети, загорелось поле в районе Новые Ватутинки. Известно, что пламя распространяется очень быстро. Более того, огонь видят даже из соседних населенных пунктов.

Сообщают в местных СМИ, что на месте работают экстренные службы. В то же время наблюдается угроза распространения огня на жилые дома. Об этом рассказали уже сами местные жители. Кроме того, на сильный запах гари и дым жалуются сразу из нескольких районов Новой Москвы.

Заметим, что вблизи эпицентра пожара располагаются села Десна, Тупиково, Песково, а также СНО «Озон».

Журналисты заглянули в местный чат Новых Ватутенок. Там очень интересно россияне жаловались на пламя, охватившее поле. Вот несколько комментариев:

«Как страшно! Всю ночь буду переживать, чтобы до нас не добрался огонь;

Не нагоняй на людей панику, все под контролем;

Я это пережила один раз, в 11 лет. Больше не хочу.

Ложитесь спать, все будет огонь!»

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