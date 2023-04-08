На российских окраинах назревает бунт 8.04.2023, 8:31

«Вспыхнуть» может в крупнейших регионах Сибири и Дальнего Востока.

Распад страны-агрессора России может произойти на почве межэтнических конфликтов. Такое мнение в интервью «Главреду» озвучил журналист, шеф-редактор информационного агентства УНИАН Михаил Ганницкий.

«Сначала россияне должны здорово обеднеть и понять, что им не хватает, условно говоря, еды, и почувствовать значительное ухудшение условий своей жизни. И тогда, может быть, у малых народов России возникнут вопросы», - объяснил он.

Ганницкий предположил, что «бунт в РФ могут поднять якуты, у которых были подобные попытки в 2010-е годы, или буряты, в республике которых добывают больше всего в мире алмазов, а уровень жизни – как во всей России за пределами Москвы».

«События возможны, однако, к сожалению, говорить об этом пока рано», - отметил он.

«России нужен хотя бы 5-летний период информационной детоксикации и перевоспитания, чтобы россияне узнали, почему к ним так относятся соседи, а также как соседние государства – страны Балтии, бывшие участники Организации Варшавского договора и СССР – трактуют исторические события. Если бы им рассказали о преступлениях Гулага, большевиков, царей от Петра до Николая, тогда появился бы шанс на просветление. Возможно, в такой ситуации они задумаются о том, что налоговые отчисления и гигантские нефтегазовые доходы лучше направить на свои нужды – хорошо пожить, провести в дома канализацию, положить асфальт во дворе многоквартирного дома в Екатеринбурге, а не на политические фантазии их шизофреников-руководителей», - считает журналист.

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