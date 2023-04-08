«Несколько месяцев не работаю, но получаю около $4600» 7 8.04.2023, 8:37

8,600

Мечта многих стала для белорусского IT-специалиста реальностью.

Не работать и получать деньги — звучит как мечта. Но для некоторых IT-специалистов это реальность. Минчанин Евгений попал именно в такую ситуацию — и рассказывает изданию CityDog.io, как ему такая жизнь.

О релокейте: «24 февраля 2022-го усилилось намерение официально трудоустроиться в варшавском офисе»

«Я работаю уже около 6 лет в аутсорсинговой компании, специализируюсь на разработке мобильных аппликаций под Android. У нас есть представительства в разных странах, и по релокейту очень много наших сотрудников переехало в Литву, Польшу, Казахстан и Грузию.

Долгое время я рассматривал, хотя и неохотно, вариант с переездом в другую страну — от этих мыслей меня сдерживали потенциальные трудности, связанные с легализацией, изучением нового языка, некоторые личные принципы и, возможно, патологическая лень. Но после череды задержаний и обысков у моих знакомых и еще более стремительной изоляции нашей страны я подумал: «А с другой стороны, мы так давно не путешествовали, «новый офис в новой стране» звучит совсем не так уж и плохо, почему бы и нет».

Поэтому мы с женой за выходные собрались и уехали в Польшу. Инстаграмные фотки моих друзей, где есть пальмы, море и аномально теплая погода, иногда заставляют меня сомневаться в моей фантазии, но здесь тоже можно жить.

Позже мы с женой вернулись, навестили родственников, пожили на родине некоторое время. Но 24 февраля 2022-го у нас слегка усилилось намерение продолжить процесс легализации и официально трудоустроиться в варшавском офисе.

Как это — не работать и получать деньги: «Приходится рассматривать и другие места работы, чтобы был альтернативный вариант»

Еще до того, как я подписал договор о работе, у меня уже был активный проект, куда были вовлечены еще три разработчика, тестировщик и проект-менеджер. Проект был достаточно перспективный, в целом все шло неплохо. А в январе от наших услуг отказались — и я отправился на скамейку запасных, где до сих пор и сижу.

Судя по тому, что я слышу от друзей, дела в других компаниях плюс-минус идут так же и немало людей оказалось в подобном состоянии. Но это, конечно, зависит от рынка, страны и от сферы в том числе — возможно, в направлении фул-стек или девопс найти заказ получится быстрее.

Тем не менее, из-за кризиса и инфляции клиенты стараются экономить, а вендорам найти новые проекты становится все труднее из-за большой конкуренции в том числе.

Как сидеть на скамейке? Это очень трудно. Зарплата осталась на том же уровне (получаю 20 000 злотых — это около 4 600 долларов), и мне стабильно платят, но сейчас тяжелое время, и нередко посещают тревожные мысли. Компании приостанавливают набор сотрудников и делают сокращения, поэтому приходится рассматривать вперед и другие места работы, проходить интервью, чтобы был альтернативный вариант.

Иногда меня присоединяют к внутренним ивентам: например, вебинары — для трансфера знаний, для обмена интересной информацией, новостями. Также я сам продолжаю поддерживать свой уровень, постепенно развиваться, изучать новые технологии, заполнять пробелы. Например, если вижу в стеке технологий среди требований открытой вакансии что-то, с чем раньше не работал, то начинаю это изучать. Пытался вникнуть в React Native и Flutter — наборы инструментов для разработки кроссплатформенных программ.

Стараюсь также поддерживать английский и в целом быть готовым к любому интервью.

Навыки необходимо поддерживать, но все-таки бывает нелегко выкроить для этого время: стоит не забывать и об изучении различного материала, новых трендов, популярного медиаконтента, ассортимента в магазинах.

Мне нравится искусство, я люблю кинематограф, могу сказать, что я большой любитель посмотреть различные сериалы и фильмы, стараюсь не забывать также выделять на это свое время. Еще время нужно на поездки за покупками, тренажерный зал, спа, культурные программы, прогулки на свежем воздухе — все это, конечно, нужно, да. И поэтому трудно найти время на абсолютно все.

А что дальше: «Устраивает ли меня такая ситуация? Однозначно скажу: нет»

Я не люблю неопределенность. Очень надеюсь, что в скором времени все развернется в лучшую сторону и появится уверенность в завтрашнем дне. Но информации о том, когда может измениться ситуация, нет.

А как решаются проблемы со стороны руководства и насколько все плохо — об этом, конечно, никто не распространяется. Точечно и индивидуально стараются решать все вопросы, искать клиентов и удерживать опытных разработчиков так долго, сколько это возможно.

Спрогнозировать, насколько долго все это еще продлится, я не могу: возможно, год или более — это напрямую связано с экономическим кризисом. После того, как ситуация в мире начнет потихоньку налаживаться, инвесторы снова будут вкладывать деньги как в прибыльные проекты, так и в стартапы.

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