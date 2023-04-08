Белоруске предложили работу с хорошей зарплатой и «сладкими» условиями, но был один нюанс 2 8.04.2023, 9:19

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Она отказалась — и правильно сделала.

Жительнице Солигорска написали якобы представители сети электроники — ей предложили работу на очень выгодных условиях. Но некоторые требования показались женщине подозрительными, и она отказалась от «вакансии». Об очередном «разводе» через соцсети предупреждает УВД Миноблисполкома.

Мошенники написали солигорчанке в телеграме и назвались представителями крупной сети электроники и бытовой техники.

На первый взгляд вакансия выглядела заманчиво: оператор чата техподдержки в интернет-магазине, опыт не требуется, оплата от 200 рублей в неделю, гибкий график, работать можно официально, а можно и без договора.

Расписав условия, «наниматели» попросили женщину заполнить анкету с персональными данными, а потом потребовали поставить на телефон (якобы необходимый для работы) приложение для удаленного доступа и оформили на ее имя виртуальную банковскую карту.

В очередном сообщении женщине прислали PIN- и CVV-коды цифровой карточки. Тут она заподозрила неладное и прекратила общение, так и не предоставив «работодателям» доступ к оформленной ими карте.

— Вероятнее всего, злоумышленники хотели использовать данные и виртуальную карту для реализации преступных схем, — сообщили в УВД Миноблисполкома.

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