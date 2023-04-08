Посеревший от волнения Соловьев готовит россиян к обвалу фронта в Украине 8 8.04.2023, 9:23

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Расстроенный пропагандист обескуражил свою аудиторию.

По мере приближения большого наступления Сил обороны Украины в эфирах российских пропагандистских ток-шоу усиливается тревога и страх.

Болезненно похудевший ведущий Владимир Соловьев уже начал готовить аудиторию к тому, что фронт посыплется.

Он пытается убедить россиян, что это не страшно, и президент РФ Владимир Путин якобы в этом совершенно не виноват.

Важное заявление он сделал на днях в эфире своей программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», передает Диалог.UA.

Главный месседж грустного Соловьева заключается в том, что обвал фронта в Украине якобы будет всего лишь локальной неудачей, а не поражением в войне. Традиционно пропагандист упомянул ядерное оружие, пригрозив уничтожить им весь мир.

Показательно, что Соловьев украинское контрнаступление называет «контрнаступом», не переводя слово с украинского на русский язык.

«Как бы не развивался контрнаступ Украины, это ничего не изменит. То есть, это локальный эпизод, который может быть удачным, неудачным, но это локальный эпизод! (...) Она (война - ред.) закончится не перемирием, не разговорами, не миром. Война закончится только тем, что либо мы, либо мира не будет вообще всего. Потому что зачем такой мир, в котором нет России? Как бы это не складывалось. Хотелось бы, чтобы у нас сразу все было хорошо. Но это не вопрос решения Путина - президента РФ и верховного главнокомандующего, нет! Это просто уже война «русского мира» за право существовать», - убеждал российский пропагандист.

Грустного Соловьева гости его передачи слушали с таким же «похоронным» выражением на лицах.

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