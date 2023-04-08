Под Минском продают необычный дом с собственной березовой рощей 8.04.2023, 9:35

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Коттедж разительно отличается, что было на рынке белорусской недвижимости.

Весна все еще топчется на пороге и никак не решится зайти в дом. Но мы-то с вами знаем, что тепло и солнце обязательно заглянут в наши широты. А вместе с ними проснется и «загородная тяга»: это когда хочется бросить все и уехать на дачу. Или же насовсем перебраться в уютный коттедж в живописном месте. Что делать, если фазенды еще нет, а сердце уже начинает тосковать по фантомным соткам?

«Прошлый сезон прошел отлично: новых хозяев нашли как вполне доступные варианты, так и дома из сегмента люкс. Посмотрим, что принесет 2023-й. Начнем загородный обзор с шикарного дома в Хатежино», — пишет onliner.by.

Дом не как у всех

Дом, который мы изучим сегодня, совершенно точно отличается от всего того, что вы видели: односкатная крыша, кирпич и лиственница на фасаде, возможность двигать стены внутри — спорим, ни один из ваших соседей не придумал и не реализовал ничего похожего. А началось все еще в 2009 году, когда минчанка Елена вместе с семьей решила переехать жить за город.

— Мы сразу были настроены на то, чтобы строить дом, поэтому вторичку даже не смотрели — искали подходящий для нашей задумки участок. Забираться куда-то вглубь страны не планировали — близость к Минску играла важную роль. Поэтому когда появилось объявление о продаже 15 соток в Хатежино, сразу же поехали. А попав на место, поняли, что тут и останемся: привлекло не столько удачное расположение (трасса рядом, но скрыта за лесополосой), сколько собственная березовая роща.

Представляете, на обычном деревенском участке каким-то чудом выросла и уцелела живописная березовая «аллея», среди которой еще и грибы росли!

Земля со старым фундаментом стоила достаточно дорого, но нам за нее пришлось еще и поконкурировать с другими покупателями. Благо хозяйка выбрала нас, — вспоминает Елена.

Присматривая себе участок, минчане точно знали, что именно на нем построят: оригинальный дом со скошенной кровлей они когда-то увидели в Клайпеде и «заболели». Да, это было смело (особенно для начала 2010-х), да, отговаривали друзья («что за сарай вы придумали»), но Елена с супругом держались, не отходя от задумки ни на шаг. И не зря: постройка и сегодня выглядит максимально модно и актуально.

— Конечно, как и все, мы думали, что сможем построиться быстро, — продолжает собеседница. — Но жизнь распорядилась по-другому: начав процесс, мы попали на все возможные кризисы, а потому завершить задуманное смогли только в 2015-м. Многие работы по дереву мой муж делал своими руками: опыт и знания позволяли.

Минчанка рассказывает, что одной из самых главных задач было правильно посадить дом на местности: так, чтобы солнышко гуляло по всем комнатам в течение дня, а из панорамных окон гостиной можно было видеть ту самую рощу.

— Своя аллея — это настоящая отдушина, — утверждает Елена. — Весной, кстати, мы собираем березовый сок — пьем сами и угощаем друзей. Сейчас как раз сезон сбора начался, «подключаемся» только к взрослым деревьям. Конечно, у этой истории есть и обратная сторона: осенью приходится грести листья, но для меня это только в радость — хорошая разминка. Хотя не все это понимают. Один из дальних соседей, увидев меня с граблями, посоветовал: «Да спилите вы их и не мучайтесь». А я представить не могу, что такую красоту можно уничтожить.

Гуляем по коттеджу

Площадь необычного дома — около 230 квадратных метров. На первом уровне находятся общие помещения, на втором — спальни.

— Дом очень эргономичный: в нем нет ничего лишнего, сокращать и убирать нечего, — продолжает Елена. — Особенно меня радует зона кухни: она как бы спрятана за шкафом. То есть даже если у тебя все одновременно кипит и жарится, а на столе беспорядок — этого никто не увидит. Но и хозяйка не изолирована совсем — она может общаться с гостями и домочадцами. Более того, на кухне предусмотрено сразу несколько окон, так что можно наблюдать все происходящее вокруг дома.

Рядом с кухонной зоной находится стол для совместных завтраков, чуть дальше — барная стойка. Столовая занимает место между гостиной и кухней. А объединяет эти два пространства двусторонний камин: тепло и уютный свет проникают во все уголочки на первом этаже. «Такой камин — просто незаменимая вещь в зимние вечера. Он создает особую атмосферу, которая не исчезает, даже если вы с гостями переходите из одного помещения в другое», — дополняет собеседница.

Есть на первом этаже и отапливаемый гараж. Но семья «перепрофилировала» его в мастерскую. Машины минчане ставят на оборудованной площадке перед домом. Гостевая спальня — особая гордость хозяев. Она расположена так, что приехавшие на выходные друзья или родственники могут чувствовать себя автономно: санузел совсем рядом, второй выход из дома — тоже.

— На втором этаже два санузла. Один из них имеет мансардное окно и примыкает к 25-метровой родительской спальне. Рядом — гардеробная. Вообще, мест хранения в доме много — хватает всем.

Дальше по коридору — спальни сыновей. Они абсолютно одинаковые по площади. Эти комнаты могут быть как разделены перегородкой, так и объединяться в единое целое, если откатить дверь. Дети у нас дружные, поэтому для них такая фишка была в радость. Честно признаюсь, эти помещения обустраивались для удобства мамы: отсюда и второй спальный этаж, на котором лежат матрасы и который, в принципе, может не застилаться, если детям лень. У меня же сердце спокойно: на уровне глаз всегда все чисто, — смеется Елена.

И все же любимое место минчанки — библиотека, которая одновременно служит кабинетом. «Я очень люблю читать, — признается хозяйка дома. — И вы просто не представляете, как это здорово — распахнуть летом окно, сесть на диван с книгой и наслаждаться погодой, шелестом листьев на деревьях, пением птиц. Это что-то невероятное».

Баня и двухкомнатная будка для собаки

Помимо собственно дома на участке расположена баня. Точнее, банно-жилой комплекс.

— Баня появилась у нас намного раньше, чем дом. Пока шла стройка, мы обитали в ней, проводя за городом все выходные. Поэтому в домике есть все необходимое. Даже своя кухонька с холодильником и микроволновкой. Можно жить.

Кстати, у нашей собаки тоже отличные условия — своя двухкомнатная будка: не поднялась рука загнать ее в вольер.

— В качестве отделки фасада вы использовали в том числе и дерево. Как оно ведет себя?

— Очень многие люди нас пугали и отговаривали: мол, дерево будет темнеть, гнить и так далее. А что же на самом деле? За десять лет с этими планками из лиственницы не произошло ничего плохого: дважды мы пропитывали их специальным составом, вот и весь уход. Я предполагаю, что со временем, наверное, надо будет заменить какие-то элементы, но прошедшие десять лет не доставили никаких хлопот.

— Почему же в таком случае вы продаете свой коттедж? Он ведь действительно шикарный.

— Причина проста: мы строим новый дом. Получили в наследство участок в центре Колодищей и после нескольких лет раздумий решили, что все-таки будем строиться: дети выросли, столько места нам уже не надо.

— Уместен ли торг?

— Конечно, мы готовы к переговорам. Понимаем, что хоть капитальный ремонт дому и не нужен, но что-то люди захотят переделать под себя. Поэтому будем рады найти компромисс с покупателями. В рамках разумного.