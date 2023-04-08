В Бахмуте у оккупантов происходят специфические вещи Иван Киричевский

8.04.2023, 10:08

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Они непременно сыграют в плюс ВСУ во время предстоящего контрнаступления.

Поговорим о битве за Бахмут и ее промежуточных результатах. Первые разговоры о необходимости оттягивания войск начались еще 2 месяца назад. Однако и сейчас оборона Бахмута продолжается, а украинские защитники контролируют не менее 40% города.

Станет ли Бахмут концом вагнеровцев

Из-за этого россияне настолько концентрируются на взятии Бахмута, что размывают свой наступательный потенциал, который хотели сосредоточить для взятия других населенных пунктов – того же Угледара или, например, Авдеевки. Это еще больше отдаляет врага от его политической цели – выхода на админграницу Донецкой области.

Так, аргумент «отступить из города, чтобы сохранить резервы для контрнаступления» по-своему выглядел рациональным. Но верх взяла другая реальность – защищать город, чтобы враг не мог наступать по другим направлениям.

Насколько на самом деле гигантскими для россиян являются потери в 50 тысяч «багнетов», можно показать не только на сравнении, что такой группировки хватило бы для повторного наступления на Киев. Можно и другое привести – по состоянию на начало 2022 года сухопутные войска маленькой и гордой Финляндии насчитывали всего 4 тысячи кадровых военных и 9 тысяч резервистов. В то время как нацеленные на «Страну Суоми» 11-й армейский корпус береговых войск Балтийского флота и 14-й корпус береговых войск Северного флота России насчитывали в общей сложности около 20 тысяч «штыков».

Оба этих корпуса россиян потерпели разгром в Украине. За март 2023 года по всей линии фронта было утилизировано более 21 тысячи оккупантов. На этом фоне можно расширять НАТО благодаря Финляндии поближе к Санкт-Петербургу, откуда половину пусковых установок к С-300 оттащили для обстрелов Украины.

Вряд ли стоит ожидать, что Бахмут станет концом ЧВК «Вагнера», хотя бы из-за запрета вербовать новые волны зэков. В решении по поводу зэков на самом деле есть другая составляющая, по-русски «рациональная». Мол, такой «спецконтингент» лучше сохранить для возобновления гулага при предприятиях российского ВПК. Чем собственно оккупанты сейчас и занимаются – сначала поставили зэков крутить танки на «Уралвагонзаводе», а теперь – крутить БМП-3 и противотанковые и зенитные ракеты.

Подрыв Татарского и другие «пламенные приветы», которые время от времени получает сам Евгений Пригожин, не являются целенаправленной политикой. Это скорее выразитель низких понятийных категорий, на которые опирается российская элита.

А вот настоящим признаком ликвидации проекта ЧВК «Вагнера» станет разве что сворачивание операций Кремля на Балканах и в Африке, что сейчас само по себе маловероятно. Хотя бы потому, что россияне продолжают поставлять новую и б/у авиатехнику и другое оружие своим сателлитам в Африке, хотя казалось бы, что вот им самим на фронте не хватает.

Как российские проблемы помогут ВСУ в контрнаступлении

Похоже, что за время кампании за Бахмут, еще далекой до завершения, с системой управления оккупационными войсками случились специфические вещи. Они непременно сыграют в плюс ВСУ во время предстоящего контрнаступления. Давайте посмотрим вот на что.

До полномасштабного вторжения в Украину в «элитных» частях армии России дисциплина тоже поддерживалась уголовными методами, которые мог поощрять даже офицер в должности командира полка или бригады, а генералитет выше просто закрывал глаза и покрывал. Иными словами – один и тот же субъект и командовал, и подвергал репрессиям, вплоть до посягательства на жизнь. Похоже, именно это и давало россиянам агрессивный импульс, который двигал ими вперед к агрессивным наступательным действиям в первые недели войны.

Теперь же офицеры в частях просто командуют, а расстреливают заградительные отряды вообще от Росгвардии. У вагнеровцев просто забивают друг друга кувалдами.

Такого оказалось вполне достаточно, чтобы и дальше продолжать пехотные штурмы под Бахмутом или другими горячими точками. Однако оказалось недостаточно, чтобы формальное преимущество в живой силе превратить в качественный показатель, необходимый для успешного «наступления на нескольких направлениях».

Другой аспект лежит в области именно оперативного искусства.

Полномасштабное вторжение в Украину россияне начинали, опираясь именно на батальонно-тактические группы.

Недостатки построения российских БТГр оказались слишком критическими, поэтому российские генералы стремились оперировать более крупными соединениями.

Амбиции достигали уровня армейского корпуса, но тот самый «грозный» 3-й АК «стерся» буквально за месяц боев во время контрнаступлений в Харьковской и Херсонской областях. Во время освобождения Слобожанщины наступательные части ВСУ заодно стерли в порошок остатки 1-й танковой армии, в которой были только «элитные» дивизии из Подмосковья. На таком фоне российским генералам не просто пришлось забыть о своих «оперативных» амбициях, так что судьба того же генерала Рустама Мурадова оказалась зависимой от успешности одной лишь 155-й бригады морской пехоты.

Битва за Бахмут войдет в мировую историю войн

Речь здесь и о том, что во время битвы за Бахмут оккупантам пришлось пойти даже на «измельчение» своих оперативных единиц. Вместо БТГр они перешли на использование чего-то вроде штурмовых отрядов по вагнеровскому образцу.

По сути, та же БТГр, но «переполовиненная» – до 200 «багнетов», до 10 танков, до 10 бронемашин, батарея в 6 стволов артиллерии и 2 – 3 РСЗО. Преимущества такого построения – позволяет концентрировать ударную мощь малых групп для взятия небольших кварталов в городской застройке.

Но ведь недостатков больше. Поскольку автономных подразделений медицинского и тылового обеспечения у «штурмового отряда» нет, полноценно наступать на пересеченной или даже урбанизированной местности такая формация не может. Поскольку артиллерия вынуждена быть прикована к конкретному сектору, вести контрбатарейную борьбу против россиян артиллеристам ВСУ стало в чем-то проще.

Битва за Бахмут станет уникальной страницей в военной истории мира и мы все этому свидетели.

Иван Киричевский, «Фейсбук»

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