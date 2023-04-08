Так еще точно не красили: необычный рецепт пасхальных яиц 8.04.2023, 10:15

Простой метод сделает праздничный стол уникальным.

Яйца традиционно являются символом жизни и возрождения, приходящей с весной, и их всегда ассоциировали с Пасхой. Пасхальные яйца — важная традиция во многих культурах.

Этот веселый и красочный рецепт простой и классический, который понравится и детям, и взрослым при добавлении веселых цветов, которые обязательно выделят пасхальные яйца на вашем пасхальном завтраке, пишет nv.ua.

Чтобы приготовить пасхальные яйца, вам понадобится один десяток крупных яиц, майонез, дижонская горчица, лимонный сок, соль и перец, чтобы смазать яичные желтки, когда сварятся яйца. Также вам понадобятся четыре пищевых красителя на ваш выбор, чтобы придать яйцам особый пасхальный аромат.

Как покрасить яйца на Пасху 2023

Ингредиенты:

10 крупных яиц

12-15 капель пищевого красителя по выбору

⅓ стакана майонеза

1 чайная ложка дижонской горчицы

1 столовая ложка лимонного сока

соль, по вкусу

перец, по вкусу

Способ приготовления:

Доведите кастрюлю с водой до кипения, затем добавьте яйца, дайте им вариться 10 минут.

Слейте горячую воду из кастрюли, затем наполните ее прохладной водой и дайте крану протекать над кастрюлей в течение 1 минуты.

Закройте кран и оставьте яйца остывать в кастрюле с холодной водой на 10 минут. Аккуратно очистите яйца от скорлупы.

Разрежьте каждое яйцо пополам, извлеките сваренные желтки и отложите.

Наполните миску примерно 2 стаканами воды и добавьте несколько капель пищевого красителя, пока вода не станет ярким цветом.

Поместите половинки яичного белка в плошки с цветной водой и дайте ей пропитаться в течение 5 минут.

Смешайте майонез, горчицу, лимонный сок и приправы. Добавьте яичные желтки и разомните вилкой до однородности.

По одному цвету за раз удалите половинки яичного белка из красителя и полностью высушите их чистым кухонным полотенцем или бумажными полотенцами.

Выложите половинки яичных белков на сервировочную тарелку. Ложкой или трубкой влейте желточную смесь в каждую половинку яйца.

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