Гиркин: Осталась неделя - две и нас перемалывают 8.04.2023, 10:19

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Диверсант перед контрнаступлением ВСУ заговорил о развале России.

Грядущее контрнаступление Сил обороны Украины сильно тревожит российскую так называемую «партию войны». Один из ее самых ярких представителей - военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков), - заговорил о высокой вероятности распада РФ.

Новый печальный прогноз РФ Стрелков озвучил в ходе своего выступления, передает Диалог.UA.

Он ожидает грядущего украинского контрнаступления уже через неделю-две. Если фронт обвалится, то, считает диверсант, это запустит в России сценарий распада.

«Наиболее вероятные сроки: начало мая. Хотя могут ударить и раньше, и позже. И главные удары, думаю, противник нанесет на участке очень большом, очень широком: От Угледара до Днепра. Начиная через условно неделю-две (в зависимости от погоды) можно ждать их наступления… Если до конца мая не будут приняты меры, будет уже поздно в значительной степени. Надо будет думать уже совершенно о другой реальности, не связанной с полным разгромом Украины, а с сохранением Российской Федерации хотя бы», - заявил Стрелков.

Он не исключил и того, что российская армия попытается совершить новое наступление, однако, уверен он, закончится это грандиозным провалом. Стрелков считает, что в Кремле все еще питают надежды заключить с Киевом и Западом «договорнячок».

«У них капитуляцию не примут! Они назначены главными врагами, главными фашистами на данный момент, подлежат унасекомлению показательному самыми жесткими методами… Не будет никакого примирения - только капитуляция одной из сторон. Хотел бы ошибиться. Но что-то не ошибался ни разу… У нас большая война с огромными потерями! Это сказки нам рассказывают, что мы перемалываем украинскую армию. Она перемалывает нас!», - констатировал военный преступник.

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