Легендарный украинский ас KARAYA показал кадры своего нового вылета

Легендарный украинский ас KARAYA показал кадры своего нового вылета1
- 8.04.2023, 10:34
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Впечатляющее видео.
Легендарный летчик, Герой Украины Вадим Ворошилов с позывным KARAYA показал кадры своего очередного вылета на боевом истребителе. На видео он летел на разной высоте по заснеженной Украине.
Ролик пилот опубликовал на своей странице в Instagram, подписав видео строками из стихотворения известного украинского поэта и писателя Владимира Сосюры.
«Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди», – процитировал Ворошилов Сосюру.
«Какая красивая наша страна», – добавил от себя летчик.
Отметим, KARAYA родился 2 февраля 1994 года в Кременчуге Полтавской области. Окончил Кременчугский военный лицей и Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
В 2016-2021 годах служил пилотом и начальником службы безопасности полетов служб в составе 204-й бригады тактической авиации.
В 2017 году стал лучшим молодым летчиком воздушного командования «Юг».
Во время российской войны в Украине выполнял задачи над Житомирщиной, на изюмском и восточном направлениях и над Херсонщиной.
В октябре 2022 года KARAYA сбил пять вражеских дронов Shahed-136. Его самолет был поврежден, но летчик сумел спастись, предварительно отведя машину от населенного пункта.