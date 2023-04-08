Легендарный украинский ас KARAYA показал кадры своего нового вылета 1 8.04.2023, 10:34

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Впечатляющее видео.

Легендарный летчик, Герой Украины Вадим Ворошилов с позывным KARAYA показал кадры своего очередного вылета на боевом истребителе. На видео он летел на разной высоте по заснеженной Украине.

Ролик пилот опубликовал на своей странице в Instagram, подписав видео строками из стихотворения известного украинского поэта и писателя Владимира Сосюры.

«Любіть Україну, як сонце, любіть,

як вітер, і трави, і води…

В годину щасливу і в радості мить,

любіть у годину негоди», – процитировал Ворошилов Сосюру.

«Какая красивая наша страна», – добавил от себя летчик.

Отметим, KARAYA родился 2 февраля 1994 года в Кременчуге Полтавской области. Окончил Кременчугский военный лицей и Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

В 2016-2021 годах служил пилотом и начальником службы безопасности полетов служб в составе 204-й бригады тактической авиации.

В 2017 году стал лучшим молодым летчиком воздушного командования «Юг».

Во время российской войны в Украине выполнял задачи над Житомирщиной, на изюмском и восточном направлениях и над Херсонщиной.

В октябре 2022 года KARAYA сбил пять вражеских дронов Shahed-136. Его самолет был поврежден, но летчик сумел спастись, предварительно отведя машину от населенного пункта.

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