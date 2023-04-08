«В Слоним в механизированную бригаду свозят и людей, и старую технику» 8 8.04.2023, 10:41

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Стало известно, куда «мобилизовали» самосвалы, тракторы и экскаваторы.

Как сообщал сайт Charter97.org, Минобороны Беларуси заявило, что в ходе «проверки боеготовности» одного из воинских соединений организованы пункты приема техники (ППТ), куда поступает гражданская техника, «переданная из народного хозяйства».

Как позже выяснилось, в слонимскую 11-ю отдельную механизированную бригаду поставили гражданскую технику (Минобороны в своем сообщении не называет ни части, ни город). Происходит это в рамках проверки боевой готовности.

Отмечается, что в пункт приема техники, развернутый в части, «поступает техника, переданная из народного хозяйства». Это самосвалы, тракторы, экскаваторы.

«В Слоним в механизированную бригаду свозят и людей, и технику. Причем технику старую, какой-то старый экскаватор... — заявили в эфире телеканала «Белсат». — Перебрасывают в Слоним в состав этой механизированной бригады. То есть доводят до полного состава не только по личному составу, но и технически, насколько возможно».

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