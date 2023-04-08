У ругавшего Путина и Медведева российского продюсера Пригожина случился инсульт 21 8.04.2023, 10:51

9,018

Онемела половина лица.

Известный российский медиапродюсер Иосиф Пригожин, разговор которого о Путине, Медведеве и «СВО» получил широкий резонанс в Сети, пожаловался на резкое ухудшение самочувствия прямо на месте съемок шоу.

Как сообщают российские СМИ, событие потребовало вызова скорой помощи. Медики констатировали у Пригожина микроинсульт. От предложенной госпитализации продюсер отказался, передает dialog.ua

Во время съемок Иосифу Пригожину стало плохо. Как рассказала присутствующая на месте событий Лера Кудрявцева, у него резко поднялось давление. На фоне этого появилось онемение половины лица. Врачи прибыли по вызову на место происшествия и оказали помощь. Никаких комментариев от самого шоумена по этому поводу не последовало.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».