«Уволили за один день с помощью хитрого пункта» 5 8.04.2023, 10:55

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Как белорусские айтишники остаются без работы в 2023 году.

За январь–февраль беларуский ИТ-сектор потерял не менее 1500 специалистов. Компании продолжают уходить из Беларуси, закрывать свои офисы, релоцировать сотрудников или увольнять.

Из-за дефицита проектов без работы остаются и многие релоканты.

С увольнениями в прошлом и этом году столкнулись сотрудники таких известных компаний как EPAM, iTechArt, Innowise Group, Softeq Development, Viber, Belka Games, Awem Games, Oxagile — и менее известных тоже.

Айтишники рассказали devby.io, как уходили из компаний.

Уволили за 1 день и с помощью «хитрого пункта»

Позиция: разработчик

Компания: аутсорс, штат 400+ человек

Локация: Польша

— Увольнения по всей компании начались еще осенью прошлого года с сотрудников, которые были на бенче. В основном эти были iOS-разработчики. У компании катастрофически снизилось количество заказов/клиентов.

В феврале–марте компания уволила еще около 40 разработчиков, у которых в том числе были проекты. Другие позиции не трогали. В основном пострадал польский офис. Всего в Польше работало около 200 специалистов, во всех локациях — около 460. То есть за два неполных месяца компания уволила около 10% глобального штата.

Меня уволили буквально за один день без предварительного уведомления. Причем просто сняли с проекта, а на мое место привлекли другого специалиста.

Компания никак не объяснила свое решение. Знаю, что таким же образом уволили еще пару моих коллег, а на их место взяли других специалистов. Причем один из них новичок. Он не работал в компании и не был на бенче.

При увольнении мне не выплатили компенсацию. Все из-за хитрого пункта в контракте о неоплачиваемом бенче. Дело в том, что когда меня сняли с проекта, компания формально посчитала, что я попал на бенч. А раз бенч не оплачивается, то и уволить можно без выплаты компенсации.

Уволили из-за претензий, которые до этого не озвучивали

Позиция: бизнес-аналитик

Компания: продукт, финтех

Локация: Польша/Беларусь

— В компанию устроился в прошлом году. В марте 2022 нам разрешили релоцироваться с Польшу с контрактом на удаленку. Но потом компания сообщила, что не будет помогать с легализацией. Из-за этого мне пришлось искать вторую работу, чтобы легализоваться. Плюс хотелось больше зарабатывать, так как зарплата в минской компании не изменилась после переезда.

Вторую работу нашел в иностранном стартапе. В итоге полгода совмещал два фултайма, но потом уволился. Стало тяжело.

С учетом разницы в часовых поясах между Польшей, Беларусью и заказчиком работать приходилось около 14 часов в сутки. Когда ушел со второй работы, было ощущение, что нужен отпуск на полгода.

А недавно меня уведомили об увольнении из минской компании. Причины для увольнения нашли в самой работе. Хотя за все время я не получил никакого фидбека по поводу качества работы. А когда возникли претензии — сразу же завершение трудовых отношений.

Хотя есть ощущение, что уволили из-за того, что я работаю удалённо. Компании стало «тяжелее» контролировать выработку, много коммуникаций происходит непосредственно в офисе.

Увольняют меня без каких-либо компенсаций. Да и в целом в компании не было нормального соцпакета.

На новую работу пока не устроился. Но уже прошел внутренние собеседования в двух компаниях. Жду собеседования с заказчиками.

Уволили, потому что самый крупный проект всё

Позиция: backend

Компания: аутсорс, штат 100 человек

Локация: Беларусь

— В начале марта мне сообщили, что закрылся самый крупный проект компании, поэтому меня и еще 30 человек уволят.

Всех, кто работал аутстафф и ИП, уволили на следующий день. Со штатными сотрудниками, у которых действовали контракты, пытались договориться. Мне и коллегам предлагали уйти в отпуск за свой счет, а потом расстаться по обоюдному согласию. Кто не соглашался, пугали тем, что переведут на бенч на 0,125 ставки. Но никто не хотел идти на уступки, поэтому сразу увольнялись с выплатой компенсации.

Уволили, не объясняя причины

Позиция: frontend developer

Компания: аутсорс, штат 500 человек

Локация: Беларусь

— Работал в аутстафф команде. В конце декабря мне и коллегам сообщили, что с нами прекращают трудовые отношения, это решение компании. А буквально через несколько дней около 20 человек, включая меня, официально остались без работы. Это около 15%+ всего аутстаффа.

Никаких разговоров с HR не было, о причинах увольнения ничего никто не сказал. Я думаю, минский офис сильно сократят, потому что компания активно занимались открытием офиса в Польше. Поэтому многих поставят перед выбором: либо в Польшу, либо на мороз.

Сказали, что скоро уволят, потому что «шансов найти проект нет»

Компания: региональный офис крупного аутсорсера, штат 100 человек

Локация: Беларусь

— Работаю в компании полтора года. В нашей локации проблемы с новыми коммерческими проектами, бенч сокращают.

Пока работаю на внутреннем проекте, который закрывается. До этого был шанс зайти на проект с заказчиком, но моя позиция не стартовала, потому что урезали рейт проекта. Так что в скором времени меня уволят. Об увольнении уже предупредили. Сказали, что шанс найти новый проект близится к нулю.

В этом году коллеги если и увольнялись, то по собственному желанию. Массовые увольнения, скорее всего, планируются с апреля в связи с отсутствием новых проектов.

Уволили культурно в конце контракта

Позиция: senior full-stack JavaScript developer

Компания: аутсорс, штат 70 человек

Локация: Беларусь

Нюансы: об увольнении предупредили за месяц

— Об увольнении меня предупредили за месяц. В целом все было культурно. У меня заканчивался срок действия контракта. При этом проект, на котором я работала, закончился раньше. Но компания решила не увольнять посреди контракта. Наш проект такой не один. Знаю, что месяц назад распустили ещё одну команду в связи с завершением проекта.

Пока ищу новую работу, прохожу собеседования. Переезд в другую страну не рассматриваю по семейным обстоятельствам. Хотя часть моих коллег сейчас работает из Польши.

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