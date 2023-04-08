Кто будет новым генсеком НАТО: в Politico назвали главных кандидатов 5 8.04.2023, 11:02

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Многие считают, что настало время, чтобы Альянс возглавила женщина.

В октябре завершается каденция действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Кто займет его место пока точно неизвестно.

Однако американское издание Politico назвало возможных кандидатов. Многие наблюдатели считают, что настало время, чтобы НАТО возглавила женщина.

Насчет Урсулы фон дер Ляйен пока нет уверенности

Многие политики говорят о том, что на должность Столтенберга может претендовать президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако в Politico добавляют, что такой вариант событий – маловероятен.

Конечно, эта кандидатура одна из лучших, ведь фон дер Ляйен наладила хорошие рабочие отношения с Вашингтоном. Кроме того, до 2019 года она возглавляла Минобороны Германии и как президент Европейской комиссии она имеет опыт работы с большинством глав правительств НАТО.

Заметим, если ее выберут на эту должность, она станет первой женщиной-лидером альянса. Однако, по мнению сотрудников НАТО, нет доказательств того, что фон дер Ляйен заинтересована в этой роли.

Разногласия заключаются также в том, что 10 лет назад страны НАТО пообещали перейти к тому, чтобы к 2024 году тратить 2 процента своего экономического производства на оборону.

Но Германия, несмотря на то, что она самая большая экономика Европы, постоянно не достигает цели. Кроме того, некоторые наблюдатели говорят, что фон дер Ляйен несет ответственность за относительно плохое состояние обороны Германии.

Марк Рютте не настаивает, но претендует

В политических кругах на пост генсека НАТО рассматривают премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Интересно, что политик отверг предположение о своей роли в НАТО, заявив, что он хочет оставить политику и «заняться чем-нибудь совсем другим».

Марк Рютте

Фото: Depositphotos

Однако инсайдеры говорят, что нидерландского лидера не стоит сбрасывать со счетов. Занимая должность с 2010 года, Рютте имеет значительный опыт работы с лидерами Альянса и поддерживает тесные трансатлантические связи.

Кроме того, Нидерланды относительно мощны в обороне – они являются одними из самых больших европейских союзников для Украины. Высокопоставленный европейский дипломат заявил, что имя Рютте продолжает раздаваться чаще, но «это только слухи».

Politico утверждает, что эти предположения показывают, насколько вторжение России в Украину изменило НАТО. Война привлекла внимание к Североатлантическому союзу, сделав его более чувствительным, поэтому союзники стали гораздо осторожнее относительно того, кого они хотят видеть на трибуне.

Кто еще может занять пост генсека НАТО

Среди других возможных кандидатов в политических кругах иногда упоминаются премьер-министр Эстонии Кая Каллас и премьер-министр Испании Педро Санчес.

Кая Каллас

Фото: IMAGO

Бен Уоллес

Фото: Getty Images

Рассматривают также кандидатуры министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, вице-премьер-министра Канады Христи Фриланд, президента Румынии Клауса Йоханниса и президента Словакии Зузаны Чапутовой.

Бен Уоллес

Фото: Getty Images

Христя Фриланд

Фото:MSC

Клаус Йоханнис

Фото: EPP

Зузана Чапутова

Фото: Getty Images

Несмотря на сплетни, официальные лица признают, что многие из этих имен на данном этапе политически невозможны.

Каллас, например, воспринимается как слишком упорный политик. В противовес Канада и некоторые южноевропейские страны рассматриваются в Альянсе как отстающие в инвестициях обороны. Кроме того, некоторые страны не будут голосовать за кандидата, не являющегося членом ЕС, тем самым усложняя победу Уоллеса.

Что говорит сам Столтенберг

Стоит отметить, что действующий генсек занимает этот пост более восьми лет. Во время интервью Politico Столтенберг прокомментировал сплетни о возможных кандидатах.

Он сатирически отметил, что «сейчас в мире есть много вопросов, которые более важны». Кроме того, Столтенберг добавил, что планирует вернуться в Норвегию.

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