Кредитные истории белорусов пересмотрят 2 8.04.2023, 11:12

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Что изменится?

Каждому гражданину Беларуси на основе его кредитной истории присвоен рейтинг, который прямо влияет на то, дадут ему деньги в банке или нет. В скором времени «закон» о кредитных историях будет дополнен, пишет tochka.by.

Закон № 441-З «О кредитных историях» был принят почти 15 лет назад. Он регулирует вопросы, связанные с кредитными историями белорусов – их в Кредитном регистре собирает Нацбанк.

В истории включают сведения о том, когда и в каком банке, микрофинансовой организации (МФО) или лизинговой фирме граждане брали деньги.

А главное, в кредитные истории внесено, как белорусы отдавали кредиты и овердрафты, расплачивались по договорам лизинга, факторинга, залога, гарантии и поручительства: своевременно или с просрочками.

Именно эта информация учитывается при составлении кредитного рейтинга – он присваивается каждому белорусу.

Если гражданин имеет высокий рейтинг, банки с удовольствием дадут ему новый кредит, если низкий – откажут, особенно в том случае, если у гражданина есть длительные и крупные по деньгам просрочки по кредитам.

В кредитные истории включат отсрочки и рассрочки

Закон о кредитных историях № 441-З меняется в этом году не внезапно, а по четкому, заранее разработанному графику.

Разработкой изменений в закон занимается Нацбанк – это поручение для финансового регулятора внесено в план подготовки проектов законодательных актов на 2023 год, утвержденный в конце прошлого года.

Поправки понадобились, прежде всего, чтобы расширить источники формирования кредитных историй.

Сейчас к таким источникам закон № 441-З относит банки, МФО и лизинговые компании. Именно они передают в Нацбанк сведения по кредитным и прочим договорам, которые заключили с гражданами.

Теперь в число источников будут входить крупные онлайн-магазины (такие, как 21vek.by) и мобильные операторы, которые дают гражданам отсрочку или рассрочку при продаже товаров, оплате работ или услуг.

То, что при составлении историй и формировании рейтингов станут учитываться и договоры об отсрочке/рассрочке, подписанные белорусами, позволит более точно оценивать их кредитоспособность и нагрузку в части долгов, считают разработчики поправок в Закон № 441-З.

При этом в кредитные истории не попадет информация о договорах микрозайма, по которым граждане передают ломбардам в залог движимое имущество.

Это связано с тем, что долги по таким микрозаймам не оказывают существенного влияния на платежеспособность граждан и их кредитные рейтинги.

Белорусы смогут управлять кредитными историями?

В настоящее время без согласия гражданина кредитный отчет по нему могут получить лишь силовики, суды и другие лица в некоторых случаях.

Всем остальным пользователям кредитной истории (банкам, МФО, лизинговым фирмам, мобильным операторам, организациям торговли и другим) нужно получить письменное согласие гражданина на то, чтобы Нацбанк открыл им доступ к этой информации.

Закон № 441-З в новой, измененной, редакции уточнит, как именно гражданин может отозвать свое согласие на то, чтобы Нацбанк передал его кредитный отчет названным пользователям.

Нацбанк как разработчик поправок в закон № 441-З желает также, чтобы в случае смерти гражданина его наследник смог получить его кредитный отчет.

В Закон о кредитных историях вносятся и другие изменения. Пока новый законопроект находится в стадии активного обсуждения.

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