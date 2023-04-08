Польша разрушила великую мечту россиян 1 Петр Олещук

8.04.2023, 11:20

2,818

Петр Олещук

Безумные «деды» мыслят устаревшими категориями.

Наблюдая за визитом президента Зеленского в Польшу, я вспоминал, как несколькими днями ранее один из дедов, которые сейчас возглавляют московитов, по фамилии Патрушев размышлял о желании Польши «захватить часть Украины».

Российские деды не понимают реальность

Это не новая тема. С этой идиотической концепцией они носятся с начала вторжения собственных войск на территории Украины.

Россияне очень мечтали, чтобы другие соседи Украины вместе с ними стали преступниками, приняв участие в уничтожении суверенного государства. Они об этом до сих пор мечтают, пытаясь «материализовать» мысли в собственных выступлениях.

Они не способны понять, эти безумные деды, что больше никто так в XXI веке в Европе не мыслит. Попытки что-то завоевать – это индикатор глупости и слабости, а не величия.

Через время после вторжения Владимир Зеленский совершил небольшое количество зарубежных визитов. Все они были знаковыми: и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Лондоне. Теперь Варшава является стратегическим партнером Украины среди государств НАТО. Этот визит знаменует кристаллизацию, оформление этого партнерства. Не случайно был подписан ряд документов о партнерстве в оборонной сфере.

Польша многое получила от сотрудничества с Украиной

Год назад, во время тяжелых испытаний для новейшей украинской государственности, Польша оказывала помощь для Украины, которая была сверхважной. Однако следует понимать, что это полностью отвечало интересам самой Польши.

Украина благодаря сотрудничеству:

получила защищенный тыл, место ремонта техники, логистический центр, базу подготовки армии;

безопасное место для беженцев;

путь для поддержания экономических отношений с миром.

Но и Польша получила много от сотрудничества с Украиной. Часть соответствующих результатов будет ощущаться со временем. Например, в виде прямого военного присутствия США в Польше или перезагрузки польской оборонной промышленности. Немаленькие репутационные выгоды – это тоже важно.

Именно так утверждают свое значение в XXI веке нормальные государства. В то время как архаические шизофреники все рушат, теряют и пытаются ухватиться за прошлое, которого уже нет и никогда не будет.

Петр Олещук, «Фейсбук»