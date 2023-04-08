В Минске водитель и пассажир съехали на авто прямо в Свислочь 8.04.2023, 11:25

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Оба были сильно пьяны.

Ранним утром субботы, около 05.40, в районе промзоны у улицы Тростенецкой в Минске 38-летний водитель Opel вместе с пассажиром съехал на авто в реку Свислочь, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель двигался по улице Индустриальной, не справился с управлением, наехал на бетонный забор, вылетел с дороги и оказался в реке.

На место прибыли ГАИ, медики и спасатели. Машину вытянули из воды. Водителю и пассажиру к тому времени удалось самим выбраться из авто и из реки, медики забрали их в больницу для обследования.

Как выяснилось, оба мужчины были сильно пьяны: у водителя выявлено 1,884 промилле алкоголя, у пассажира — 1,724.

Проводится проверка.

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