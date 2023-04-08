С цукатами и коньяком: как приготовить пасхальную выпечку по-польски 8.04.2023, 11:56

Рецепт к праздничному столу.

Воскресение Христово или Пасха – один из важнейших христианских праздников, который по григорианскому календарю приходится на 9 апреля, а по юлианскому – на неделю позже, то есть 16 апреля.

В большинстве стран Европы, в том числе и в Польше, в 2023 году светлый праздник отметят уже в это воскресенье.

TheLime подобрал простой рецепт паски по-польски с цукатами и коньяком, чтобы разнообразить меню на Пасху.

Ингредиенты: сливочное масло (300 г), сахар (300 г), молоко (400 мл), яйца (6 шт.), соль (0,5 ч. л.), пшеничная мука (600 г), сухие дрожжи (11 г), коньяк (2 ст. л.), цедра апельсина (по вкусу), цедра лимона (по вкусу), изюм (50 г), лимонный сок (1 ст. л.), сахарная пудра (150 г).

Приготовление:

Сливочное масло заранее выставляем из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры.

Сначала займемся приготовлением опары. Молоко следует немного подогреть, в него высыпаем сухие дрожжи и несколько столовых ложек сахара. Все тщательно перемешиваем, добавляем несколько ложек муки и снова перемешиваем. Миску с опарой накрываем и оставляем в теплом месте без сквозняков на 20 минут.

Изюм запариваем на 5 минут кипятком, затем сливаем воду и заливаем коньяком. Оставляем на 30-40 минут.

Лимон и апельсин промываем в проточной воде, вытираем насухо, трем цедру.

В миску с подошедшей опарой добавляем цедру и щепотку соли.

В другую емкость разбиваем яйца и взбиваем их венчиком или вилкой. Затем переливаем их в миску с опарой, перемешиваем.

Затем вводим размягченное сливочное масло, сахар, изюм. Перемешиваем и начинаем добавлять небольшими порциями просеянную через сито муку, замешивая тесто.

Формы для выпечки смазываем растительным маслом и присыпаем мукой. Выкладываем в них тесто – так, чтобы оно занимало не более половины каждой формы. Формы с тестом накрываем чистым полотенцем и отставляем на 40 минут, чтобы тесто поднялось.

Через указанный промежуток времени формы с тестом отправляем в духовку и выпекаем при 180°С от 30 до 50 минут в зависимости от размера. Готовую паску по-польски достаем и ждем, пока она остынет, а затем декорируем по своему желанию.

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