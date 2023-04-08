Кадыров неожиданно обрадовался контрнаступлению ВСУ 8.04.2023, 12:01

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Рамзан Кадыров

Заявление главы Чечни вызвало бурю негодования у российской «партии войны».

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который в последние месяцы старался не вспоминать о «спецоперации», неожиданно разразился постом по поводу грядущего украинского контрнаступления. Он пытался убедить, что это событие «пойдет России только на пользу». Пост он опубликовал 8 апреля в своем канале в Telegram, передает Диалог.UA.

Кадыров заявил, что якобы «не понимает» переживаний россиян по поводу будущей операции ВСУ.

«Лично я только за, если они (Силы обороны Украины - ред.) такое сделают», - заявил «пехотинец Путина».

Он свою позицию обосновал тем, что позиционные бои «более выгодны РФ», так как ее оборона якобы очень крепка, «тактика отшлифована», а ВСУ, наступая, истратят свои резервы.

«Сегодня в России сложилась отличная обстановка… Везде одни плюсы», - фонтанировал оптимизмом Кадыров.

Его настроение не разделил диверсант ФСБ РФ Игорь Гиркин (Стрелков). Он напомнил Кадырову, что последние контрнаступления ВСУ оборачивались неизменно обвалом российской обороны, бегством солдат и потерей захваченных территорий.

«Ну, что тут можно сказать? Разве что: «Побольше наступлений (...), хороших и разных!» Они приближают нас к окончательному выполнению неизведанных планов «СВО», и даже с опережением графика. Два прошлогодних наступления ВСУ привели нашу армию к двум громким триумфальным победам: «успешной перегруппировке из Харьковской области» и к «непростому решению», в результате которых глупенький и слабый противник трусливо занял города Херсон, Балаклею, Изюм, Купянск и еще полдюжины других», - написал разгневанный Стрелков.

Оптимистическое заявление Кадырова прокомментировал и российский политтехнолог Станислав Белковский в своем канале в Telegram. «РФ очень хочет перейти в глухую оборону и превратить «СВО» в замороженный конфликт. Здесь он (глава Чечни - ред.) транслирует настоящую точку зрения Путина, конечно», - написал эксперт.

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