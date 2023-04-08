«Как только вы начнете хорошо заходить в магазин, тогда будем вывешивать одежду» 1 8.04.2023, 12:11

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Сотрудники белорусских секонд-хендов начали учить посетителей «культуре».

В последнее время подростки в Беларуси устраивают настоящие штурмы секонд-хендов в день завоза новых товаров.

В Речице решили с этим бороться. Пока профилактическими беседами, сообщает телеграм-канал БГМ.

Сотрудница магазина предупредила молодежь: мужская одежда буде вывешена только в том случае, если в секонд покупатели будут заходить культурно.

«Как только вы начнете хорошо заходить в магазин, не выламывать ничего, тогда будем вывешивать одежду», — говорит сотрудница секонда на видео.

Как сообщал сайт Charter97.org, в Беларуси милицейские наряды стали охранять секонд-хенды после завоза новой одежды.

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