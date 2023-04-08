Си Цзиньпин «забыл» о Путине и России 1 8.04.2023, 12:15

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Встреча с Макроном может стать началом серьезных процессов.

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином стала основой для последующей совместной работы Парижа и Пекина по завершению войны России против Украины. Китай вряд ли сменит свою позицию, однако то, что Цзиньпин в публичных заявлениях не упоминал директора РФ Путина и его страну, уже является положительным сигналом.

Как сообщает Bloomberg, высокопоставленный французский чиновник рассказал о том, что по итогам встречи Макрона и Цзиньпина можно сделать вывод, согласно которому лидеры заложили основы сотрудничества Франции и Китай по установлению мира в Украине.

По его словам, в Париже не ждут, что Пекин полностью изменит свою точку зрения по войне России против Украины, однако по завершению встречи китайский лидер поблагодарил Макрона за разъяснение определенных вопросов.

Собеседник американского агентства убежден, что почти 5 часов переговоров Макрона и Цзиньпина заложили основы для дальнейшей совместной работы по установлению мира в Украине.

Чиновник подчеркнул, что Си Цзиньпин ничего не сказал о Путине и агрессоре России в рамках публичных заявлений в ходе визита, и это можно назвать хорошим сигналом на пути к началу мирных переговоров.

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