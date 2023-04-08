Роняя скупые слезы, Медведев писал о своей горькой судьбе 3 Телеграм-канал «Малюта Скуратов»

8.04.2023, 12:22

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Но выходило почему-то исключительно про Украину.

Субботним утром Дмитрий Медведев застал себя во «ВКонтакте. Роняя скупые экс-президентские слезы, он писал и писал о своей горькой судьбе. Но само собой выходило исключительно про Украину:

– Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому ее не будет

– Украина – это недоразумение порожденное распадом Союза ССР

– Недоукраина не нужна нам. Нам нужна Большая Великая Россия.

Никому я не нужен… тандем распался… недокомиссия какая-то… вот бы снова в президенты.

Телеграм-канал «Малюта Скуратов»

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