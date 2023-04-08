США отправляют в Европу специальный «десант» для усиления давления на Кремль 8.04.2023, 12:33

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Высокопоставленные американцы передадут коллегам в ЕС важные данные.

Высокопоставленные чиновники министерства финансов США по санкциям планируют в апреле специальные международные поездки, чтобы оказать давление на компании и страны, которые все еще ведут бизнес с Россией, и вынудить их разорвать финансовые связи с этой страной-террористкой.

Как пишет Associated Press, чиновники казначейства Лиз Розенберг и Брайан Нельсон, специалисты по санкциям и борьбе с финансированием терроризма, встретятся с руководителями финансовых учреждений в Швейцарии, Италии и Германии. Они планируют поделиться разведданными о потенциальных лицах, уклоняющихся от санкций, и предупредить о возможных наказаниях за несоблюдение международных санкций.

Розенберг также посетит Казахстан, чтобы призвать частный бизнес страны не оказывать Кремлю материальную или разведывательную поддержку.

«Послание чиновников Минфина США состоит в том, что те, кто работает с правительством России, должны решить, либо продолжать оказывать Москве материальную поддержку, или продолжать вести дела со странами, на долю которых приходится 50% мировой экономики», - пишет AP.

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