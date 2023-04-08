Бунт под Молодечно: лукашистов заставили пойти на уступки 1 8.04.2023, 12:44

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Вызвавшие негодование у местных жителей строительство отменено.

Издание Kraj.by сообщает, что власти передумали строить хранилище отходов рядом с деревней Красное Молодечненского района. Против создания хранилища активно выступали местные жители.

В марте издание рассказывало, что на месте бывшего песочного карьера возле деревни Красное Молодечненского района запланировано построить накопитель «отходов хозяйственно-фекальных сточных вод», которые будут привозить из столицы. В «Минскводоканале» утверждали, что при проектировании были соблюдены все нормативы по зоне распространения этих запахов, экологические нормы не нарушаются. Однако местные жители этому не поверили и начали собирать подписи против строительства хранилища. «Если хранилище будет построено, нам останется только продать дом и уехать отсюда», – говорили некоторые.

Согласно Kraj.by, в результате местные жители собрали около тысячи подписей против создания хранилища. Общественные обсуждения состоялись 30 марта в Красненском доме культуры. Встреча прошла эмоционально, а 7 апреля жители Красного прислали Kraj.by документ. Судя по содержанию, строительства пруда-накопителя под Молодечно не будет.

Согласно Kraj.by, решение подписано заместителем председателя Молодечненского райисполкома Сергеем Боханом. Отмечается, что создание хранилища на данной территории признано «невозможным и нецелесообразным» с учетом «общего негативного восприятия общественностью информации о строительстве объекта».

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