«За ужин вышло около 112 рублей – соразмерно эмоциям, которые мы получили» 8.04.2023, 13:07

Минчане рассказали о том, как сходили в новый ресторан.

Месяц назад, 5 марта, в Минске открылся ресторан «МонéМанé». Находится он в самом центре города – на проспекте Независимости, 18.

Журналисты citydog.io попросили минчан, которые успели там побывать, поделиться впечатлениями о новом месте.

Ольга: «Порции блюд, которые нам принесли, небольшие, но вкус просто потрясающий»

– Впервые посетила ресторан «МонéМанé» 19 марта – была там со своим молодым человеком. На тот момент о ресторане знали уже пару недель, стабильно в TikTok попадались обзоры на него, и мы были в предвкушении.

Когда зашли внутрь «МонéМанé», нас обоих поразил интерьер: хотелось просто гулять по ресторану и рассматривать каждую деталь. У нас взяли куртки и проводили к столику.

Мы заказывали брокколи гриль с муссом из таледжио и кедровым орехом, ростбиф из печи с баклажаном и копченым виноградом, фаршированную перепелку с маслом из листьев черной смородины. Плюс два бокала безалкогольного белого вина. Здесь стоит отметить, что обслуживание впечатлило: официант знал состав всех блюд, грамотно порекомендовал позиции из меню, многое рассказал про безалкогольное вино, про готовку блюд.

Порции блюд, которые нам принесли, небольшие, но вкус просто потрясающий. Оба блюда сочетались между собой и просто таяли во рту. Перепелке не хватило гарнира, на мой взгляд, но тут дело вкуса. Безалкогольное вино тоже привело в восторг: по пальцам можно пересчитать заведения Минска, где его можно найти.

Вообще меню порадовало наличием интересных позиций, которые ожидаешь найти и попробовать в ресторане, и отсутствием арахиса и «вонючей» разновидности лука.

За ужин вышло около 112 рублей – соразмерно эмоциям и еде, которые мы получили.

Из минусов: бронировали «уютный» столик для свидания на втором этаже, но нас посадили за самый неуютный и неосвещенный на выходе из кухни. Правда, было свободное место за стойкой у кухни – и нас сразу по просьбе пересадили туда, поэтому впечатление не испортилось.

В перерывах от блюд мы фотографировались и рассматривали интерьер. Хочу отметить, что в ресторане отличный свет – фото получаются инстаграмные. Также грамотно рассажены люди, и, несмотря на большое количество посадочных мест, в ресторане остается много пространства для того, чтобы пофоткаться. Интерьер поражает как издалека, так и вблизи: продумана каждая деталь, даже гардеробные номерки в виде тюбика от краски.

Подытожив, несмотря на пересадку за стойку, могу оценить «МонéМанé» на 10 баллов из 10. Это единственное заведение в Минске, которое оставило у меня такое впечатление.

Ольга: «Впечатления офигительные»

– Мы с подругой часто ходим по разным интересным кафе, поэтому в Instagram появляется много рекламы – оттуда узнали и про ресторан «МонéМанé». Попали туда около двух недель назад – и хотим еще раз сходить на авторский сет и на открытую кухню.

Когда сели за столик, к нам подошли сразу – рассказали про состав, посоветовали по вкусу, описали коктейли. Все вежливо и быстро. А еще сразу подают воду – это плюс, потому что мало в каких заведениях так делают.

Заказывали говяжий язык (29 руб.), запеченную утиную грудку (33 руб.) из основного меню; из десертов «Лимоны» с жареным розмарином (17 руб.), ананас из печи (15 руб.). В целом цены в ресторане средние, на некоторые позиции чуть выше – в принципе, с актуальными позициями можно ознакомиться на сайте, чтобы примерно понимать стоимость.

Вообще впечатления офигительные – там и правда очень красиво. Все так продумано – каждая деталь: номерок из тюбика от красок, столы из мазков масляной краски, подсвечники, аудиоистория, которая играет в уборной. Ожидания оправдались на 100%.

Расположение – 10 из 10

Цены – 9 из 10

Еда – 9 из 10

Интерьер – 10 из 10

Обслуживание – 10 из 10

Анастасия: «Мне кажется, цены даже немного ниже, учитывая такой уровень заведения»

– Мы ходили вместе с подругой; столик бронировали заранее. А узнала про новое место из рекламы в инсте еще до открытия.

В тот раз я заказывала тартар из говядины (23 руб.): по вкусу очень необычно; вероятнее всего, из-за сочетания мяса с бобами. Само мясо порублено мелко – мельче, чем обычно в других заведениях. В общем, блюдо на любителя. И еще пробовала десерт с лимонами: очень вкусно и, что самое главное, не приторно сладко, все в меру. В целом, мне кажется, в этом ресторане цены даже немного ниже, учитывая такой уровень заведения.

Что касается интерьера – это просто 10 из 10. Продумано все до мелочей – вплоть до номерка из гардероба в виде тюбика с красками. В целом все выглядит очень гармонично и уютно. Единственное, недоработан момент со снятием верхней одежды: места мало, и, когда мы выходили, было небольшое столпотворение.

Но в остальном все отлично. Очень впечатлила полная гармония в ресторане: блюда + интерьер + официанты – все в едином стиле. Обязательно схожу туда еще раз.

Расположение – 10 из 10

Цены – 10 из 10

Еда – 8 из 10 (но это только исходя из двух блюд, которые я попробовала)

Интерьер – 10 из 10

Обслуживание – 10 из 10

Наташа: «Уровень обслуживания, на мой взгляд, высокий»

– С моим парнем мы заказывала говяжий язык как основное блюдо и запеченный ананас на десерт – все очень понравилось. Весь заказ вышел примерно в 140 рублей: это два основных блюда, два десерта и два коктейля. В целом, мне кажется, в заведении цены выше среднего.

Уровень обслуживания, на мой взгляд, высокий. На входе встречают администратор и гардеробщица – очень милые и обходительные. Дальше проводили к столику меня по очереди аж три человека – ни на секунду я не оставалась одна. Официантка подошла сразу же: все красиво объяснила и рассказала по меню. И блюда тоже приготовились быстро.

Интерьер очень впечатлил – все продумано до мелочей. Хотелось просто сидеть и рассматривать все вокруг. Но больше всего запомнилась атмосфера, подача блюд и обслуживание милейшей девушкой. Точно могу сказать, что ожидания оправдались на все 100%.

По всем пунктам ставлю 10 баллов из 10 – и точно не меньше.

Алексей: «Музыка в отдельной комнате была громкой, а в остальном не было никаких проблем»

– Мы заказали несколько блюд из меню, включая мясо и салаты. Все было очень вкусно – наслаждались каждым блюдом, плюс была красивая подача. В итоге за ужин мы отдали что-то около 100 рублей – это за два основных блюда, два десерта и чай.

Считаю, что цены в ресторане выше среднего, но при этом соответствуют качеству еды и обслуживания. И меню разнообразное – есть и мясо, и рыба, и салаты, закуски, десерты. Нам это очень понравилось.

Интерьер, атмосфера и обстановка ресторана очень приятные и уютные, мы получили удовольствие. Правда, музыка в отдельной комнате была громкой, и отрегулировать ее отдельно нельзя, только если вообще выключить. Но в остальном не было никаких проблем, наши ожидания от ресторана полностью оправдались: впечатлений получили даже больше, чем предполагали. В уборной даже играла аудиозапись биографии Моне и Мане, как я понял, но это не точно.

Расположение – 9 из 10

Цены – 8 из 10

Еда – 10 из 10

Интерьер – 9 из 10

Обслуживание – 10 из 10

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