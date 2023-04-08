Распятый накануне Пасхи филиппинец помолился об окончании российского вторжения в Украину 2 8.04.2023, 13:15

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Необычный обряд — традиционное мероприятие в филиппинской деревне.

Накануне Пасхи распятый в 34 раз филиппинец помолился об окончании российского вторжения в Украину. Об этом сообщает Associated Press.

«В этой войне участвуют только две страны: Россия и Украина, но от повышения цен на нефть страдаем мы все, даже не участвуя в конфликте», — сказал 62-летний Рубен Энадже на пресс-конференции после распятия. Он рассказал Associated Press, что из-за российского вторжения в Украину ему стало сложнее выживать на свой малый доход от столярных работ и изготовления вывесок, так как продукты резко подорожали.

At least 12 Filipinos are to be nailed to crosses to reenact Jesus Christ’s suffering in a gory Good Friday tradition that is rejected by the Catholic church. The tradition draws huge crowds of devotees and tourists to the Philippines. https://t.co/hfxZXtbkxm — The Associated Press (@AP) April 7, 2023

Реальное распятие — традиционный обряд в филиппинской деревне Сан-Педро-Кутуд, посмотреть на который съезжаются тысячи туристов. В этом году на распятие решились восемь человек.

Надев колючие венки из веток, они более километра несли на спине тяжелые деревянные кресты по жаре. После этого их ладони и стопы прибили десятисантиметровыми гвоздями из нержавеющей стали к крестам и установили под солнцем на десять минут. Другие мученики ходили босиком по деревенским улицам и били себя по голым спинам острыми бамбуковыми палками.

Рубен Энадже участвует в обряде в благодарность за то, что выжил после падения с третьего этажа в молодости. Он называет это чудом. Другие — в основном бедняки — проходят ритуал, чтобы искупить свои грехи, помолиться за больных или попросить о лучшей жизни.

Католическая церковь Филиппин не одобряет распятия и самобичевания. Местные церковные лидеры говорят, что верующие могут доказать свою религиозную преданность, не причиняя себе вреда, а занимаясь благотворительностью, например, сдавая кровь.

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