Ему не хлопала даже Абхазия 4 8.04.2023, 13:32

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Путин пережил новое эпическое унижение.

Холодный душ, которым окатили Владимира Путина зарубежные послы, нужно было срочно разбавить теплой водичкой. В роли таковой водички выступили персонажи, которых в РФ называют «главами присоединенных территорий»

Об этих событиях – гости программы «Лицом к событию»: журналист Роман Цимбалюк и депутат Европарламента Раса Юкнявичене.

Елена Рыковцева: Вы уже знаете теперь, что Владимир Путин абсолютно здоров, никаких проблем у него ни со спиной, ни с другими органами. Вы знаете это от бывшего сотрудника его охраны, который сбежал и сообщил эту радостную новость всему человечеству. С тех пор Владимир Путин старается как можно больше демонстрировать свое замечательное здоровье, проводя в день по несколько мероприятий. Вчера он начал свой день со встречи с послами.

Елена Рыковцева: С нами Раса Юкнявичене. Эта сценка вообще-то произвела впечатление на аудиторию (я имею в виду – эта тишина). В любой другой ситуации послы обычно как-то хлопают, как-то выражают шумное одобрение прощающемуся с ними президенту?

Раса Юкнявичене: Я никогда не была послом, особенно в России. Я думаю, даже представители тех государств, государств подальше, которые называет Путин своими союзниками, понимают, что ситуация очень сложная, даже комическая, я бы сказала. Но, наверное, такой трагической ситуации для дипломатии России, такого большого государства, не было даже во время Советского Союза. Мы все родились в этом государстве, я – в оккупированной Литве, другие – в других обстоятельствах. Такого трагического с таким комическим оттенком не было даже в Советском Союзе, все серьезнее воспринимали даже СССР.

Елена Рыковцева: Сама эта форма общения, что он вызывает их к себе как будто на ковер, начинает одних хвалить, давать конфетки, других отчитывать, – какое впечатление это производит на вас?

Раса Юкнявичене: Путин точно уже живет в каком-то параллельном мире. Я иногда думаю, что они, наверное, и сами начали верить в этот мир лжи, в котором живут, сами принимают как реальность этот параллельный мир. Я не знаю ни одного другого государства в мире, в котором были бы такие церемонии в таком виде. Может быть, в каких-то экзотических государствах, но не в тех, которые могли бы считать себя серьезными государствами.

Елена Рыковцева: С нами на связи Роман Цимбалюк. Вы тоже не были послом, но были гостем такого рода церемоний с участием Владимира Путина. Мы будем обсуждать его встречу с этими, которые назвали себя «лидерами новых российских территорий»: они приходят к нему за стол, и он не боится от них заразиться, а послов, у которых, я надеюсь, хороший медицинский уход, он боится. Как это можно объяснить?

Роман Цимбалюк: Мне кажется, это кремлевская аномалия. Получается, что ковидные ограничения работают очень выборочно. Этих четырех гауляйтеров, которых Кремль назначил на оккупированные территории, хоть можно посадить на карантин, они сдадут анализ кала и всего необходимого. Есть же еще и китайские друзья, на которых не распространяются ковидные ограничения. Я помню времена, когда в Москве был посол Украины, когда посол Ельченко вручал верительные грамоты, я стоял рядом; обычно после этого предусмотрено фотографирование, бокал шампанского. Это как-то не вяжется с тем, что, с одной стороны, наши новые источники докладывают, что Путин здоров как бык, а с другой стороны, ему хочется пообщаться. Наверное, в этот момент перед уходом он вспоминал времена, когда вручать ему верительные грамоты – это не ассоциировалось с Адольфом Гитлером, хотя руководитель Третьего Рейха тоже принимал участие в подобных мероприятиях. За все, и за «Северный поток»заплатила Россия именно после вторжения в Украину; этот список будет пополняться.

Елена Рыковцева: Сразу же после встречи с послами был Совет по безопасности.

Елена Рыковцева: Владимир Путин обещает отодвинуть, чтобы не доставали, уже, наверное, год отодвигает, но достают, жалуются. Теперь не будут доставать, как он это сказал, так получается?

Роман Цимбалюк: Мы видим еще одну аномалию. Получается, что Украина воюет исключительно натовским, американским оружием, американскими боеприпасами, которые настолько высокотехнологичны, что они уничтожают только украинских солдат, а как мы услышали из уст Владимира Путина, «наши ребята»пострадали.

Елена Рыковцева: Запятая: «но и наши ребята пострадали тоже». Вот как это было сказано.

Роман Цимбалюк: При этом, как известно, Владимир Владимирович нам рассказывал как-то, что «Хаймарсы»и другое оружие, поставленное Украине союзниками, Россия щелкает как орешки. Тут, наверное, нужно обратить внимание на сам факт того, что Путин, собрав этих четырех гауляйтеров, тем самым фиксирует, в первую очередь для своих подчиненных, что воевать придется до последнего россиянина и украинца в том числе, по его мнению. То есть он ставит вопрос так, что перед ожидаемым контрнаступлением Украины, встречая этих ребят, он говорит: нет, это наше, мы эту территорию зафиксируем за собой. Хотя нужно отметить, что до сих пор ни Донецкая, ни Луганская, ни Запорожская, ни Херсонская область полностью не захвачены, и сейчас уже понятно, что захвачены не будут. Он всегда очень странно говорит про Запорожье, делая вид, что российская армия находится там. Нет, она как раз наносит удары по украинским городам. Но при этом в риторике он делает вид, что Запорожье под российским контролем.

Елена Рыковцева: Может быть, он так и думает, что оно под российским контролем? Тут не разберешь, он делает вид или ему говорят, что Запорожье под контролем.

Роман Цимбалюк: Тут надо обратить внимание на то, что он хоть и здоров как лось, как выяснилось, но его моторика, его мимика как раз говорит о том, что он в этом не уверен. По сути, противопоставляют захваченным территориям будущее всей России. Если вам хотелось сделать Луганск, могли построить с другой стороны границы и сказать, что этот Луганск лучше. На самом деле все ведет к тому, что там, где были и продолжаются бои, в обозримом будущем, даже после окончания боевых действий люди жить не будут, потому что там негде жить и работать – это лунная поверхность: соответствующие кадры, к сожалению, это демонстрируют.

Елена Рыковцева: Раса, какое впечатление на вас производят все эти сцены? Кажется ли вам, что он их зовет к себе, приближает, включает в Совет безопасности, чтобы показать: раз у меня есть эти люди, значит, у меня есть эти территории?

Раса Юкнявичене: Когда я немного пошире наблюдаю то, что делает Путин, Кремль, я думаю, что все это сейчас больше всего направлено на Россию. Им не так уж важно сейчас, кто думает про них за рубежом, это не для нас, не для Европейского союза уже, а самое важное – Россия. Какая пропаганда вокруг произошедшего в Санкт-Петербурге: они боятся не только того, как все закончится на линии фронта, но и того, что будет после этого, что будет с Россией, с людьми. Встреча с этими прокси из оккупированных территорий тоже направлена на то, чтобы удержать какую-то поддержку внутри России. Я чувствую, что они боятся будущих проблем внутри России.

Елена Рыковцева: Немногие раньше знали этого человека – это заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Он стал известным благодаря тому, что Путин именно с ним совершил свой ночной вояж в Мариуполь, в котором к президенту России не подпустили ни одной живой местной души. Марат Хуснуллин на этом Совбезе вновь рассказывал о выдающихся успехах, которых достигла Россия в деле восстановления и строительства Мариуполя и других оккупированных территорий. Вдруг он закончил свою речь таким текстом.

Елена Рыковцева: Зачем этому человеку еще и еще демонстрировать свои верноподданнические чувства? У него же все в порядке, ему доверяют, с ним ездят в Мариуполь, он читает доклады на Совбезах.

Роман Цимбалюк: Очевидно, эти товарищи понимают, что результаты войны будут не факт такими, как хотят россияне, ничего не предрешено, все будет решено на поле боя. Похоже, там идет соревнование в части демонстрации лояльности Владимиру Путину в первую очередь. Интересен сам факт: внимания оккупированным территориям уделяется больше, чем всей остальной России. Возможно, этим обусловлена привязанность Путина к Медведчуку: может быть, он просто всегда мечтал быть не президентом, а президентом Украины. Потому что здравым смыслом эту зацикленность объяснить просто невозможно, начиная от этих безумных псевдоисторических статей и заканчивая войной, которая стоила десятков тысяч людей с двух сторон.

Елена Рыковцева: Хуснуллин дольше всего отчитывался цифрой десять тысяч рублей, которыми удалось наделить энное количество людей, проживающих на этой территории. Это действительно воспринимается там как благодеяние, это такая сумма, которая может их поддержать, заставить любить дальше Российскую Федерацию?

Роман Цимбалюк: Когда Путин выступал со своим докладом, он отдельно остановился на бандформированиях и бандподполье. Это как раз говорит о том, как встречают и как население свыклось с мыслью, что там Российская Федерация. Все прекрасно понимают, что все ждут ВСУ. Украина, как выяснилось для нас самих, это цивилизация. Когда я еще работал в Москве, мы очень много с вами обсуждали, что принесла Россия в Крым, в Донецк и в Луганск, – все это называлось «русский мир». А «русский мир»– это нищета и отсутствие каких-либо прав человека, в том числе права на жизнь. Известные «донецкие подвалы»– это пыточные. Эти пыточные размещаются вслед за российской армией. Я просто с ужасом представляю, что будет обнаружено на этих территориях после деоккупации. С большой вероятностью не будет разницы между Бучей и условной Новой Каховкой или Мелитополем. Наверняка многие слышали, что все московские СИЗО забиты жителями Мелитополя в первую очередь, так как им кажется, что они не такие, они не россияне. Но они действительно не россияне, заслужили люди это.

Елена Рыковцева: Это очень точное наблюдение. Я никогда не забуду рассказ Олега Сенцова, который попал в эти «подвалы Лубянки», он говорил: тюрьмы тогда были забиты так называемыми «ополченцами». Потому что как только они переходят границу РФ, они становятся врагами, они не нужны.

Роман Цимбалюк: Я был на всех судах Олега Сенцова и прекрасно помню, как он описывал, каким образом на оружии был обнаружен его «генетический материал», как это было сделано. Я опущу подробности: они связаны с нечеловеческим обращением с Олегом.

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