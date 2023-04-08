Эль Мюрид: В войне грядет коренной перелом, после которого начнутся переговоры 3 8.04.2023, 13:48

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Нынешнее руководство РФ не допустят к принятию решений.

Если украинское контрнаступление будет успешным, то, вне зависимости от того войдут ВСУ в Крым или нет, война будет закончена. Стороны сяду за стол переговоров.

Такое мнение в своем блоге высказал российский эксперт по кризисам Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).

Успех контрнаступления ВСУ откроет возможность для переговоров, и они будут не на условиях Кремля. Более того, нынешнее руководство РФ, скорее всего, даже не допустят к принятию решений.

«Именно в этот момент и хочет появиться Пекин… Кто-то должен будет представлять Кремль за этим столом и давать гарантии выполнения им условий мирного договора. Самих кремлевских, скорее всего, на переговоры не пустят — они будут на них присутствовать во второстепенном качестве вроде «представителей Л/ДНР» на обоих Минских договоренностях», - высказал мнение российский эксперт.

Если же наступление ВСУ будет неудачным, то, считает Мюрид, вялотекущая война на истощение продолжится, пока не дойдет до новой кризисной точки.

Окончательно станет понятно, по какому сценарию все идет, уже через месяц - полтора, уверен блогер РФ.

Отметим, что контрнаступления ВСУ уже в ближайшие недели анонсировал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заверил, что Соединенные Штаты окажут украинцам всю необходимую поддержку для того, чтобы операция была успешной.

Эксперты считают, что прорыв фронта будет на Запорожском направлении с перерезанием сухопутного коридора в Крым. Следующм шагом может стать уже деоккупация полусотрова.

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