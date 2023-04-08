Доллар в Беларуси взял психологическую отметку 3 8.04.2023, 13:54

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Евро стал стоить дороже 3,3 рублей.

Доллар и евро на этой неделе на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи преимущественно дорожали.

Сайт zerkalo.io посмотрел, какие курсы валют установили обменники на выходные.

Самый выгодный для клиентов курс продажи банками доллара — 2,963 рубля, а евро — 3,23 рубля.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,005 рубля («Белгазпромбанк»), а ниже всего — 2,963 рубля («БНБ-Банк», «Паритетбанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БСБ Банк», «РРБ-Банк» — 2,94 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,3 рубля («Банк БелВЭБ», «Белгазпромбанк»), а ниже всего — в «БНБ-Банк», «Паритетбанк» (3,23 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БСБ Банк» — 3,195 рубля.

Российский рубль банки принимают по 2,7 рубля за 100 российских рублей (только «Паритетбанк» — 2,6995 рубля). Ранее продолжительное время курс российского рубля во всех банках (кроме «Паритетбанка»)был на уровне 2,8 рубля.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,88 рубля за 100 российских рублей («БСБ Банк»), а самый низкий — 3,64 рубля («Банк БелВЭБ»).

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